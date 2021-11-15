9’lar Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları - 9’lar Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Çarpım tablosu, öğrencilerin henüz eğitim hayatlarının başında karşılaştıkları bir konudur. Eğitim hayatlarının ilerleyen yıllarında matematik dersinde zorluk yaşamamak için çarpım tablosunu erken dönemde öğrenmek oldukça önemlidir. Bu nedenle de nasıl ezberleneceği çok merak edilmektedir. 9'lar çarpım tablosu ezberleme yöntemleri ve 9'lar çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları yazımızın devamında.

9'lar Çarpım Tablosu

Çarpım tablosu, M.Ö 305 yılında Çin'de ortaya çıktığı düşünülen ve bazı kaynaklara göre Pisagor tarafından oluşturulduğu belirtilen bir sayı hesaplama işlemidir. Tüm rakamların birbirleriyle çarpımlarının sonucunu gösterir. 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler ve 9'lar olacak şekilde basamaklara sahiptir. Çarpım tablosu, matematiğin temeli olan dört işlemin çözülebilmesi açısından büyük önem taşır. Bu durum, günlük hayatta yapılan tüm işlemler için de geçerlidir. Çarpım tablosunu ezberlemek eğitim alanında ve günlük alanda hayatı kolaylaştıracak bir unsurdur.

Çarpım tablosu, aslında kendisinin 9'a kadar olan katlarını bulma işlemidir. Örneğin; 9×1=9 işleminde çıkan sonuç 9'un 1 katını yani kendisini vermektedir. Tüm sayıların sonucu 1 ile çarpıldığında kendisidir. 9×2=18 işlemi de bize 9'un 2 katının 18 olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu durum aynı zamanda 1 tane 9 var demektir. 9'un 2 katı ise 2 tane 9 olduğu anlamında gelir.

Çarpım tablosunun en kolay basamağı 9'lardır. Çünkü ezberleyebilmek için kolay bir yöntemi vardır. 9'un katları ve sonuçları şu şekilde ilerlemektedir: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Görüldüğü gibi her sayının ilk basamağı 10 artmaktayken, ikinci basamağı 1 azalmaktadır. Bu durum çarpım tablosunda yalnızca 9'un katları için geçerlidir. Fakat 9'lar çarpım tablosunu ezberlemek için bu yönteme ihtiyaç yoktur. Çünkü bu yöntemi her defasında uygulamak zaman kaybına neden olur. Bu açıdan çarpım tablosuna ihtiyaç duymaktayız. Aşağıda belirtilen tablo incelenip karışık bir biçimde alıştırmalar yapıldıkça çarpım tablosu oldukça kolay öğrenilecek bir konudur.

9×1 = 9

9×2 = 18

9×3 = 27

9×4 = 36

9×5 = 45

9×6 = 54

9×7 = 63

9×8 = 72

9×9 = 81

9×10 = 90

Çarpım Tablosu Ezberleme (Kolay Yöntem) - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi