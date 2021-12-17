İngilizce dil eğitiminde 6 seviye bulunur. Sıfırdan İngilizce öğrenmek isteyen kişiler, Beginner denilen A1 başlangıç seviyesinden dil eğitimine başlamaktadır. A1 seviyesinde zamirler, sıfatlar gibi dil bilgisi konuları ile kelime haznesi üzerine eğitim verilir. A1 seviyesi İngilizce altyapısı olmayan kişiler için alınması zorunlu olan bir seviyedir. İşte, A1 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri- A1 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları hakkında öğrenilmesi gerekenlerin detayları.
A1 seviye İngilizce konuları
A1 seviyesi İngilizce konuları aşağıdaki gibidir:
- A / An - This / That - İmperative The Verb Be
- Progressive Adjectives
- Who? / What? / How? / How Old? / Where ….. From?
- Present Simple Prepositions Of Time
- When? / What Time?
- How Often?
- The Verb Can
- Want To, Would Like To
- Like, Love, Hate, Enjoy + İng, Whose?
- Possesive Case 'S
- Possevive Pronouns
- Must / Can / Have To/ Need To / Should And Negatives A Vs The
- Adjectives
- Present Progressive
- Present Simple Vs Present Progressive
- Let's / How About? / Why Don't We/You
- Why? / Because
- There İs / There Are
- Prepostions Of Place And Movement
- Object Personal Pronouns
- Countable Vs Uncountable Nouns - Some / Any / No
- How Much? / How Many?Much / Many / A Lot Of / Lots Of / A Few / A Little
- Which? This / These, That / Those
- One / Ones
- Too + Adjective
- Too Vs Very
- Past Simple Of Regular & İrregular Verbs
- Past Simple Of Be
- Could
- Adverbs Of Manner
- Future Going To
- Present Progressive With Future Meaning
- Compunds Of Some, Any, No, Every
- Can,Could,Will,May,Would For Requests (The Verb Have To)
- Comparative Forms
- Superlative Forms
- Present Perfect Simple, Present Perfect Simple Vs Past Simple
- The Verb Should
- Reported Speech
- Already, Yet, Still
- İnfinitive Of Purpose
- İt's +Adjective + İnfinitive
A1 seviye İngilizce konu anlatımı
A1 İngilizce konu anlatımı ile kişilerin az kelime günlük hayattaki konuşmalarını gerçekleştirmesi sağlanır. A1 seviye İngilizce çalışma kağıtları içeriğinde temel dil bilgisi yapısı, kelime bilgisi ve günlük konuşma kalıpları öğretilir. İngilizce A1 seviyesinde aşağıdaki sıralama ile konu anlatımı gerçekleştirilir:
İngilizce seviyeleri - A1, A2, B1, B2, C1, C2 İngilizce dil seviyeleri ve anlamları ile açıklamaları
- There is- There are : Temel konudur. Var anlamında olumlu, olumsuz ve soru kalıpları ile gösterilir.
- Adjectives: Sıfatlar konusunu içerir. Positive ve negative adjectives olarak ikiye ayrılır.
- Telling the Time: Saatler konusudur. İlk derste işlenir. Temel kalıbı vardır.
- Simple Present Tense: Geniş zamandır. Are ve is kullanımı öğretilir.
- Progressive Adjectives ve Object Pronouns: İyelik sıfatları ve zamirleri öğretilir.
- Questions Words: Soru cümleleridir.
- How Much / How Many: Sayılabilen ve sayılamayan ifadeler için kullanılır.
- Weather: Hava durumu ve mevsimleri anlatmak için kullanılır
- Days: Günler ve haftalar aktarılır.