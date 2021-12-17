İngilizce dil eğitiminde 6 seviye bulunur. Sıfırdan İngilizce öğrenmek isteyen kişiler, Beginner denilen A1 başlangıç seviyesinden dil eğitimine başlamaktadır. A1 seviyesinde zamirler, sıfatlar gibi dil bilgisi konuları ile kelime haznesi üzerine eğitim verilir. A1 seviyesi İngilizce altyapısı olmayan kişiler için alınması zorunlu olan bir seviyedir. İşte, A1 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri- A1 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları hakkında öğrenilmesi gerekenlerin detayları.

A1 seviye İngilizce konuları

A1 seviyesi İngilizce konuları aşağıdaki gibidir:

A / An - This / That - İmperative The Verb Be

Progressive Adjectives

Who? / What? / How? / How Old? / Where ….. From?

Present Simple Prepositions Of Time

When? / What Time?

How Often?

The Verb Can

Want To, Would Like To

Like, Love, Hate, Enjoy + İng, Whose?

Possesive Case 'S

Possevive Pronouns

Must / Can / Have To/ Need To / Should And Negatives A Vs The

Adjectives

Present Progressive

Present Simple Vs Present Progressive

Let's / How About? / Why Don't We/You

Why? / Because

There İs / There Are

Prepostions Of Place And Movement

Object Personal Pronouns

Countable Vs Uncountable Nouns - Some / Any / No

How Much? / How Many?Much / Many / A Lot Of / Lots Of / A Few / A Little

Which? This / These, That / Those

One / Ones

Too + Adjective

Too Vs Very

Past Simple Of Regular & İrregular Verbs

Past Simple Of Be

Could

Adverbs Of Manner

Future Going To

Present Progressive With Future Meaning

Compunds Of Some, Any, No, Every

Can,Could,Will,May,Would For Requests (The Verb Have To)

Comparative Forms

Superlative Forms

Present Perfect Simple, Present Perfect Simple Vs Past Simple

The Verb Should

Reported Speech

Already, Yet, Still

İnfinitive Of Purpose

İt's +Adjective + İnfinitive

A1 seviye İngilizce konu anlatımı

A1 İngilizce konu anlatımı ile kişilerin az kelime günlük hayattaki konuşmalarını gerçekleştirmesi sağlanır. A1 seviye İngilizce çalışma kağıtları içeriğinde temel dil bilgisi yapısı, kelime bilgisi ve günlük konuşma kalıpları öğretilir. İngilizce A1 seviyesinde aşağıdaki sıralama ile konu anlatımı gerçekleştirilir:

There is- There are : Temel konudur. Var anlamında olumlu, olumsuz ve soru kalıpları ile gösterilir.

Adjectives: Sıfatlar konusunu içerir. Positive ve negative adjectives olarak ikiye ayrılır.

Telling the Time: Saatler konusudur. İlk derste işlenir. Temel kalıbı vardır.

Simple Present Tense: Geniş zamandır. Are ve is kullanımı öğretilir.

Progressive Adjectives ve Object Pronouns: İyelik sıfatları ve zamirleri öğretilir.

Questions Words: Soru cümleleridir.

How Much / How Many: Sayılabilen ve sayılamayan ifadeler için kullanılır.

Weather: Hava durumu ve mevsimleri anlatmak için kullanılır

Days: Günler ve haftalar aktarılır.

İngilizce seviyeleri - A1, A2, B1, B2, C1, C2 İngilizce dil seviyeleri ve anlamları ile açıklamaları