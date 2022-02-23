ABD’de doktora yapan Türk kızı ülkesini unutmadı





Kızlarıyla gurur duyduklarını söyleyen Kalaycı çifti, "Kızımıza, vatan, millet, devlet ve Atatürk sevgisini verdik. Daha eğitimi bitmeden ülkesine katkı sağlaması bizi gururlandırdı. Anne-babası olarak geçtiğimiz yıllarda da hastaneye yardımlar yapmıştık. O zaman da plaketler almıştık. Ancak bu plaket, diğerlerinden çok daha anlamlı" dedi.