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Giriş Tarihi: 4.5.2024 10:00 Son Güncelleme: 4.5.2024 10:01

Acemi Eş Anlamlısı Nedir? Acemi Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Hayatımızda sıkça kullandığımız kelimelerden olan Acemi Eş Anlamlısı ile gün içerisinde birçok kişinin gündemine taşınıyor. Türkçe’de birçok kelimenin anlamdaşı olduğu gibi bu sözcüklerin büyük bir çoğunluğu ise Türkçe kelimelere karşılık gelen ve dilimizde kullanılan yabancı kökenli kelimeler oluyor. Öte yandan Acemi Eş Anlamlısı Nedir? Sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Aceminin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve detaylar…

Acemi Eş Anlamlısı Nedir? Acemi Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Acemi eş anlamlısı ile merak ediliyor. Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen kimse olarak Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmakta olan bu sözün yerine kullanılabilen yazılışı farklı ancak anlamları aynı ifadeler de vardır. Acemi Eş Anlamlısı Nedir? Sorusu bu noktada yanıt arıyor. İşte Acemi kelimesinin eş anlamlısı ve tüm detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Dil bilgisi derslerinin vazgeçilmez konusu olan eş anlamlı kelimeler aynı zamanda günlük hayatımızda da fazlasıyla kullandığımız kelimelerdendir. Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılan sözcük veya sözcük grupları ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında da karşımıza çıkmıştır.

ACEMİ EŞ ANLAMLISI

Acemi kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "Toy"dur.

1. Toy

2. Çaylak

ACEMİ NE DEMEKTİR?

Acemi kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime TDK sözlüğüne göre "İşinde, mesleğinde yeni olan" anlamını taşımaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı ise Toydur. Toy kelimesi, Türkçe kökenlidir ve " Deneyimsiz, acemi, çaylak" şeklinde tanımlanır.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

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Acemi Eş Anlamlısı Nedir? Acemi Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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