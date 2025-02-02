Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Dev lise kampüsü eğitime başlıyor

13 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK
İstanbul'un eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen külliye, 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesi olmak üzere toplam 345 derslik kapasitesine sahip. Kampüs içerisinde kütüphaneler, fen ve teknoloji laboratuvarları, sanat atölyeleri, kapalı ve açık spor alanları, konferans salonları, yurtlar ve ibadet alanları gibi eğitim-öğretimi destekleyen birçok donatı yer alıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir eser olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nde 13 bine yakın lise öğrencisi eğitim alabilecek.
473 ÖĞRETMEN GÖREV YAPACAK
Temel atma töreni 20 Ocak 2023'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan İstanbul Esenyurt'taki Eğitim Kampüsü 68.5 dönüm arsa üzerinde inşa edildi. Kampüste 473 öğretmen görev alacak.
TÜRKİYE'NİN EĞİTİM ÜSSÜ
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, açılışa ilişkin yaptığı değerlendirmede "Eğitimde fiziki altyapının güçlendirilmesi, çağın gerekliliklerine uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması büyük önem taşıyor. Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra bilim, sanat ve spor alanlarında da gelişimini destekleyen bir merkez olacak. Burada millî ve manevi değerlerle yetişecek gençlerimiz, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğuna katkı sunacak, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde eğitime yapılan bu dev yatırım, sadece bugünün değil, yarının da güçlü Türkiye'sini inşa edecek nesilleri yetiştirmek için atılmış tarihi bir adımdır. Türkiye Yüzyılı'na yön verecek ilim, irfan ve hikmet sahibi gençler, bu eğitim külliyesinde yetişecektir" dedi.