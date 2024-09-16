Başkan Erdoğan temelini atmıştı: Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor!

Temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta atılan Türkiye'nin en büyük lise kampüsü İstanbul Esenyurt'taki Eğitim Kampüsü'nün yapımı tamamlandı. Bina yapı işlerinin sona erdiği kampüsün çevre ve meydan düzenlemesinde de sona gelindi.
TOPLAM 8 KAMPÜSLÜ LİSEDE 13 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK
Pleneteryum, mescit ve konferans salonun iç mekân düzenlemeleri de tamamlanmak üzere. Kampüs ekim ayında eğitim-öğretime başlayacak. 68,5 dönüm arsa üzerinde inşa edilen kampüste 8 lise yer alıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir eser olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nde 13 bine yakın lise öğrencisi eğitim alabilecek. Kampüste 473 öğretmen görev yapacak.
EĞİTİM KAMPÜSÜNDE NELER OLACAK?
-5 Adet Anadolu Lisesi (40'ar derslikli)
-1 Adet Fen Lisesi (40 derslikli)
-1 Adet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (45 derslikli)
-1 Adet İmam Hatip Lisesi (40 derslikli)
-1 Adet Bilim ve Sanat Merkezi
- Planetneryum (12 Derslikli)
-1 Adet Kız Yurdu (50 Oda, 151 Öğrenci Kapasiteli, 1 Oda Engelli Öğrenci)
-1 Adet Erkek Yurdu (50 Oda, 151 Öğrenci Kapasiteli, 1 Oda Engelli Öğrenci)
-Mescit (600 Kişilik)
-Kapalı Spor Salonu (350 Kişilik)
-Konferans Salonu (750 Kişilik) -Kütüphane (250 Kişilik)
-İdari Hizmet Binası ve Anasınıfı (3 Derslikli)