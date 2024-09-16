Başkan Erdoğan temelini atmıştı: Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor!

TOPLAM 8 KAMPÜSLÜ LİSEDE 13 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK

Pleneteryum, mescit ve konferans salonun iç mekân düzenlemeleri de tamamlanmak üzere. Kampüs ekim ayında eğitim-öğretime başlayacak. 68,5 dönüm arsa üzerinde inşa edilen kampüste 8 lise yer alıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir eser olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nde 13 bine yakın lise öğrencisi eğitim alabilecek. Kampüste 473 öğretmen görev yapacak.