Ad Eş Anlamlısı – Ad Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Ad kelimesinin eş anlamlısı ile merak ediliyor. Türk Dil Kurumu Resmi Sitesi'ne göre; Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz anlamını ifade etmektedir. İlkokul ortaokul ve lisede gördüğümüz dil bilgisi eğitiminin yanı sıra aslında günlük yaşantımızda çokça kez karşılaştığımız ve konuşma dilinde kullandığımız bu karşıt sözcükler araştırma konusu haline geliyor. "Ad eş Anlamlısı Nedir?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte Ad kelimesinin eş anlamlısı ve tüm detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Yazılışları farklı ancak anlamları aynı veya çok yakın olan Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelime gruplarına birçok farklı örnek yer alırken genellikle Türkçe kelimelerin eş anlamlıları yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Ad"tır. Ad kelimesinin iki farklı eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlarda birincisi İsim ikincisi ise Namdır.

AD KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Ad kelimesinin eş anlamlıları

İsim Nam

AD NE DEMEK?

Ad kelimesinin ilk anlamı " Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam " olarak ifade edilirken Türk Dil Kurumu Resmi sitesine göre bu kelime; " Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu." Olarak da tanımlanmaktadır.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;