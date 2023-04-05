Adem Badem Tekerlemesi Oku - Adem Madene Gitmiş Tekerlemesi Sözleri ve Okunuşu

Tekerlemeler son derece eğlencelidir. Çocukların ilkokuldan bu yana temel dil gelişimini de destekleyen tekerlemeler çeşitlilik göstermiştir. Sadece çocukların gelişimini değil, yetişkinlerde temel konuşma becerilerini geliştirmesi bakımından tekerlemeler tercih edilmiştir. Tekerlemeler arasında kolaylar olduğu gibi zor olanları da vardır. Okunuşu kolay olmayan tekerlemelerin çok sık tekrar edilmesi diksiyon gelişimi bakımından önemlidir. En sık karşılaşılan adem madene gitmiş tekerlemesi okunuşu internette araştırılmıştır. Adem'in hikayesini konu alan bu tekerlemenin detayları merak edilmiştir. Adem badem tekerlemesi sözlerine ve okunuşuna bu yazımızda yer verdik. Adem maden badem tekerlemesi sözleri hakkında merak dilenler bu yazımızın devamında sizlerle.
Tekerlemeler kişinin hem eğlenceli zamanlar geçirmesinde hem de dil konusunda beceri kazanması noktasında önem arz eder. Uzun, kısa, kolay ve zor pek çok tekerleme bulunur. Bu tekerlemeler arasında kullanılan adem badem tekerlemesi ise şu şekildedir;
Adem madene inmiş
adem madende badem yemiş
madem adem madende badem yemiş
niye bize getirmemiş.
Adem Madene Gitmiş Tekerlemesi Sözleri ve Okunuşu
Tekerlemeler hem gelişim açısından hem de eğlenceli vakit geçirme noktasında tercih edilmiştir. Adem madene gitmiş tekerlemesi sözleri ise internette araştırılmıştır. Bu tekerlemenin uzun versiyonu olduğu gibi kısa versiyonu da mevcuttur. Adem madene gitmiş tekerlemesinin uzun versiyonu ise şu şekildedir;
Şeker gibi tekerlemesi
Nasıl da güzel söylemesi
Bir dene de gör
Bir dene de gör
Bu Adem'in hikayesi
Şeker gibi tekerlemesi
Nasıl da güzel söylemesi
Bir dene de gör
Bir dene de gör
Adem madene gitmiş
Madende badem yemiş
Madem Adem badem yemiş
Niye bize getirmemiş?
Adem madene gitmiş
Madende badem yemiş
Madem Adem badem yemiş
Niye bize getirmemiş?
Bu Adem'in hikayesi
Şeker gibi tekerlemesi
Nasıl da güzel söylemesi
Bir dene de gör
Bir dene de gör
Bu Adem'in hikayesi
Şeker gibi tekerlemesi
Nasıl da güzel söylemesi
Bir dene de gör
Bir dene de gör
Adem madene gitmiş
Madende badem yemiş
Madem Adem badem yemiş
Niye bize getirmemiş?
Adem madene gitmiş
Madende badem yemiş
Madem Adem badem yemiş
Niye bize getirmemiş?
Adem madene gitmiş
Madende badem yemiş
Madem Adem badem yemiş
Niye bize getirmemiş?
Adem madene gitmiş
Madende badem yemiş
Madem Adem badem yemiş
Niye bize getirmemiş?
Niye bize getirmemiş?
Niye bize getirmemiş?
Ah Adem ah!