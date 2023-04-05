Adem Badem Tekerlemesi Oku - Adem Madene Gitmiş Tekerlemesi Sözleri ve Okunuşu

Tekerlemeler son derece eğlencelidir. Çocukların ilkokuldan bu yana temel dil gelişimini de destekleyen tekerlemeler çeşitlilik göstermiştir. Sadece çocukların gelişimini değil, yetişkinlerde temel konuşma becerilerini geliştirmesi bakımından tekerlemeler tercih edilmiştir. Tekerlemeler arasında kolaylar olduğu gibi zor olanları da vardır. Okunuşu kolay olmayan tekerlemelerin çok sık tekrar edilmesi diksiyon gelişimi bakımından önemlidir. En sık karşılaşılan adem madene gitmiş tekerlemesi okunuşu internette araştırılmıştır. Adem'in hikayesini konu alan bu tekerlemenin detayları merak edilmiştir. Adem badem tekerlemesi sözlerine ve okunuşuna bu yazımızda yer verdik. Adem maden badem tekerlemesi sözleri hakkında merak dilenler bu yazımızın devamında sizlerle.

Adem Badem Tekerlemesi

Tekerlemeler kişinin hem eğlenceli zamanlar geçirmesinde hem de dil konusunda beceri kazanması noktasında önem arz eder. Uzun, kısa, kolay ve zor pek çok tekerleme bulunur. Bu tekerlemeler arasında kullanılan adem badem tekerlemesi ise şu şekildedir;

En Zor Tekerlemeler - Söylerken Çok Zorlanacağınız Tekerlemeler ve Kısa, Uzun Tekerleme Seçenekleri

Adem madene inmiş

adem madende badem yemiş

madem adem madende badem yemiş

niye bize getirmemiş.

Adem Madene Gitmiş Tekerlemesi Sözleri ve Okunuşu

Tekerlemeler hem gelişim açısından hem de eğlenceli vakit geçirme noktasında tercih edilmiştir. Adem madene gitmiş tekerlemesi sözleri ise internette araştırılmıştır. Bu tekerlemenin uzun versiyonu olduğu gibi kısa versiyonu da mevcuttur. Adem madene gitmiş tekerlemesinin uzun versiyonu ise şu şekildedir;

Şeker gibi tekerlemesi

Nasıl da güzel söylemesi

Bir dene de gör

Bir dene de gör

Bu Adem'in hikayesi

Şeker gibi tekerlemesi

Nasıl da güzel söylemesi

Bir dene de gör

Bir dene de gör

Adem madene gitmiş

Madende badem yemiş

Madem Adem badem yemiş

Niye bize getirmemiş?

Adem madene gitmiş

Madende badem yemiş

Madem Adem badem yemiş

Niye bize getirmemiş?

Bu Adem'in hikayesi

Şeker gibi tekerlemesi

Nasıl da güzel söylemesi

Bir dene de gör

Bir dene de gör

Bu Adem'in hikayesi

Şeker gibi tekerlemesi

Nasıl da güzel söylemesi

Bir dene de gör

Bir dene de gör

Adem madene gitmiş

Madende badem yemiş

Madem Adem badem yemiş

Niye bize getirmemiş?

Adem madene gitmiş

Madende badem yemiş

Madem Adem badem yemiş

Niye bize getirmemiş?

Adem madene gitmiş

Madende badem yemiş

Madem Adem badem yemiş

Niye bize getirmemiş?

Adem madene gitmiş

Madende badem yemiş

Madem Adem badem yemiş

Niye bize getirmemiş?

Niye bize getirmemiş?

Niye bize getirmemiş?

Ah Adem ah!