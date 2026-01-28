Haberler
Tekerlemeler - Uzun, Kısa, Kolay, Zor, Oyun ve Diksiyon Tekerlemeleri
Giriş Tarihi: 28.01.2026 15:04
Tekerleme geleneği, kültürümüzde oldukça eski bir geçmişe sahiptir ve yediden yetmişe pek çok insan, farklı çeşitte örneğini yaşatmaktadır. Tekerlemeler, eğlenceli olduğu kadar hafıza ve telaffuz konusunda da gelişime katkı sunmaktadır. Hem keyifli vakit geçirmek hem de telaffuzunu geliştirmek isteyenler için keyifli bir aktivitedir.