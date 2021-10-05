Ünıversiteler böyle açılacak

Giriş Tarihi: 6.10.2021

Yüz yüze eğitime başlayan üniversitelerde dersler Kovid-19 önlemleriyle yapılacak. Damlacık yayılımını önlemek için akademisyenlere “Sınıf ile amfilerde yüksek sesle ve hızlı ders anlatmayın” uyarısı yapıldı