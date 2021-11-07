Akdeniz Bölgesi Fiziki Haritası - Dağ, Ova, Göl, Akarsuları Gösteren Akdeniz Bölgesi Fiziki Haritası

Fiziki haritalar bir yeryüzü parçasının deniz, okyanus, dağ, ova, tepe, plato, akarsu ve göller gibi coğrafi oluşumları hakkında çeşitli bilgiler veren haritalardır. Coğrafi özellikleri merak edilen bir bölge hakkında görsel olarak bilgi almak için ilk başvurulan kaynak fiziki haritalardır. Aşağıdaki yazımızda sizler için Akdeniz bölgesi hakkındaki bu coğrafi bilgileri derledik. Akdeniz Bölgesi coğrafi haritası bilgileri için yazımızı okuyabilirsiniz.

Akdeniz Bölgesi Fiziki Haritası

Akdeniz Bölgesi, ülkenin güneyinde Akdeniz'in kıyısında ve konum olarak Akdeniz kıyısındaki şehirlere yakın olan kentleri kapsayan bölgemizdir. Ülkemizin 4. En büyük bölgesidir. Dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Bu engebeli yapı, renklendirme yöntemiyle oluşturulmuş Akdeniz Bölgesi fiziki haritasında da görülebilmektedir. Fiziki haritalarda renklendirme yöntemi, derinlik ve yükseklik bilgilerini vermek için mavi, yeşil, kahverengi, bazen de turuncu renklerinin tonlarının kullanılmasıdır. Haritalarda gösterilen bölgelerdeki derinlik arttıkça mavi tonu koyulaşmakta, yükseklik arttıkça yeşilden kahverenginin tonlarına doğru koyulaşmaktadır. Bu şekilde çizilerek oluşturulmuş Akdeniz Bölgesi fiziki haritasında bölgenin yer şekilleri özelliklerini görebilirsiniz.

Akdeniz Bölgesi Dağları

Akdeniz bölgesi yüksek dağlarla çevrili bir bölgedir. Dağlar kıyıya paralel olarak uzanır. Plato ve dağlar bölgede yoğun olarak görülen önemli yer şekillerindendir. Toros Dağları bölgenin batısından doğusuna kadar uzanır. Bu dağların yüksekliği bazı bölgelerde 3756 metreye kadar uzanmaktadır. Başlıca Akdeniz Bölgesi dağları;

Amanos,

Samandağ,

Aladağ,

Aydos, Binboğa

Tahtalı dağları

Beydağı,

Çiçek Baba,

Nur Dağları,

Elmalı ve

Sultan Dağları'dır.

Akdeniz Bölgesi Ovaları

Akdeniz Bölgesi'nin oldukça yoğun sayıda ve elverişli topraklara sahip ovaları vardır. Bu ovalar şunlardır:

Amik Ovası

Antalya Ovası

Çukurova

Elmalı Ovası

Kestel Ovası

Maraş Ovası

Acıpayam Ovası

Isparta Ovası

Maraş Ovası

Silifke Ovası

Akdeniz Bölgesi Akarsuları

Akdeniz Bölgesi kışın yağış alan yazları ise çok fazla yağış almayan bir bölgedir. Bu nedenle genellikle rejimleri düzensiz olan akarsuları vardır. Yani kışları yağıştan dolayı akarsuların akış hızı artarken yazları akarsu yükseklik seviyeleri düşebilmektedir. Bunun nedeni yazın yağmayan yağmurlar sonucu oluşan kuraklıktır. Fiziki haritada bu derinlikler ortalama olarak gösterilmiştir.

Bölgenin başlıca akarsuları ise;

Asi,

Ceyhan,

Göksu,

Seyhan ve

Manavgat nehirleri ile

Aksu,

Limonlu,

Tarsus ve

Dalaman çaylarıdır.

Akdeniz Bölgesi akarsuları, orta Torosları parçalayacak şekilde konumlanmıştır. Bu akarsular 1000 metreye kadar uzanabilen vadiler açarak Toroslar arasında varlık bulmuşlardır.

Akdeniz Bölgesi Gölleri

Göller bakımından çok zengin olan Akdeniz Bölgesi'nin batısında göller yöresi bulunmaktadır. Bölgenin başlıca gölleri şunlardır;

Acıgöl,

Amik,

Beyşehir,

Eğirdir,

Elmalı,

Kovada,

Salda,

Söğüt,

Suğla

Bölgede yazların kurak geçmesi nedeniyle Suğla gölü yılın bazı bölümlerinde sularını oldukça kaybetmektedir. Hatay ilimizde bulunan Amik gölü ise Asi nehrindeki taşkınlar sonucu bölgeye gelen alüvyonlarla dolarak bataklıklaşmış bir göldür. Beyşehir Gölü ise ülkemizin yüzölçümü olarak en büyük olan Tatlısu gölüdür.