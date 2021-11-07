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Giriş Tarihi: 7.11.2021 13:22 Son Güncelleme: 7.11.2021 13:23

Akdeniz Bölgesi Haritası - Akdeniz Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Harita

Akdeniz Bölgesi Haritası - Akdeniz Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Harita

İçinde yaşadığımız dünyadaki ülkelerin, şehirlerin, bölgelerin konumları, yakınlarında hangi bölgeleri ya da şehirleri barındırıyor oldukları merak konusudur. Bu merakımızı giderebileceğimiz ve yaşadığımız yerler hakkında en temel bilgiye sahip olabileceğimiz yegâne kaynak haritalardır. Haritalar yeryüzünün tamamının ya da belirli bir bölümünün seçilen bir ölçeğe göre küçültülüp kuş bakışı olarak düzleme aktarılması işlemidir. Haritalar, kullanım alanlarına göre çeşitlere ayrılırlar. Bunlardan biri de siyasi haritalardır. Siyasi haritalar göstermekte olduğu bölgenin sınır, il, ilçe gibi bilgilerini bize gösterir. Peki, ülkemiz Türkiye’nin bölgelerinden biri olan Akdeniz Bölgesi haritası neleri gösterir? Akdeniz Bölgesi haritası - Akdeniz Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi harita yazımızın devamında…

Akdeniz Bölgesi, ülkemizin 1941 yılındaki Coğrafya kongresi sonucunda isimlendirilmiş 7 bölgesinden biridir. Bölge hakkında en temel bilgileri alabileceğimiz kaynak ise Akdeniz Bölgesi haritasıdır. Bölge siyasi haritası bize bölge şehirleri, denizleri önemli akarsuları gibi bilgileri doğrudan gösterir. Bu yazımızda sizler için Akdeniz bölgesi illeri, Akdeniz bölgesi il sınırları hakkında bilgi alabileceğini Akdeniz bölgesi illeri ve Akdeniz Bölgesi ilçeleri haritası ile ilgili bilgileri derledik.

Akdeniz bölgesi Haritası

Akdeniz Bölgesi, ülkemizin güneyinde Akdeniz kıyısında bulunur. Yüzölçümü olarak ülkemizin 4. Büyük bölgesidir. Turizm, tarım ve hayvancılık bakımından oldukça gelişmiş bir bölgemizdir. Turizmin gelişmiş olması Akdeniz kıyısında yer alan büyük bir bölüme sahip olması, aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikler açısından da önemli zenginliklere sahip olmasıdır. Oldukça yağış alan bir bölgemiz olması ve tarıma elverişli arazilere sahip olması da tarımın gelişmesini sağlamıştır.

Akdeniz bölgesi haritası, bölgede yer alan şehir ve ilçeleri bize göstermektedir. Özellikle turizm cenneti olarak bilinen bölgeye bir seyahat gerçekleştirmeden önce Akdeniz bölgesi haritasına bakarak bölge hakkında gezilecek yerlerle ilgili temel bilgiler alınabilir.

Akdeniz Bölgesi İlleri

Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde 7 ilin tamamı ile bu illere yakın olarak konumlanmış 7 ilin bazı ilçeleri yer almaktadır. Bu durumun sebebi, coğrafi konum, bitki örtüsü, iklim gibi sebeplerle, o ilçelerin bu bölgeyle daha çok benzerlik gösteriyor olmasıdır. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan iller ve çeşitli nedenlerle bu bölgede yer alması uygun olarak kararlaştırılmış ilçeler şunlardır:

  • Antalya
  • Adana
  • Burdur
  • Mersin
  • Isparta
  • Osmaniye
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri
  • İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Niğde'nin Çamardı ve Ulukışla ilçeleri
  • İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Konya'nın Ahırlı, Bozkır, Derebucak, Hadim, Beyşehir, Taşkent, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçeleri
  • Ege Bölgesi'nde bulunan Denizli'nin Acıpayam, Beyağaç, Bozkurt ve Çameli ilçeleri
  • Ege Bölgesi'nde bulunan Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Dazkırı ve Dinar ilçeleri
  • İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Karaman'ın merkez ilçesi ve Ayrancı ilçesinin Başyayla, Ermenek, Sarıveliler bölümleri
  • Kahramanmaraş'ın Doğu Anadolu'da bulunan Elbistan ve Afşin ilçeleri hariç tamamı

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Akdeniz Bölgesi Haritası - Akdeniz Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Harita
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