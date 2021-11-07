Akdeniz Bölgesi Haritası - Akdeniz Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Harita

Akdeniz Bölgesi, ülkemizin 1941 yılındaki Coğrafya kongresi sonucunda isimlendirilmiş 7 bölgesinden biridir. Bölge hakkında en temel bilgileri alabileceğimiz kaynak ise Akdeniz Bölgesi haritasıdır. Bölge siyasi haritası bize bölge şehirleri, denizleri önemli akarsuları gibi bilgileri doğrudan gösterir. Bu yazımızda sizler için Akdeniz bölgesi illeri, Akdeniz bölgesi il sınırları hakkında bilgi alabileceğini Akdeniz bölgesi illeri ve Akdeniz Bölgesi ilçeleri haritası ile ilgili bilgileri derledik.

Akdeniz bölgesi Haritası

Akdeniz Bölgesi, ülkemizin güneyinde Akdeniz kıyısında bulunur. Yüzölçümü olarak ülkemizin 4. Büyük bölgesidir. Turizm, tarım ve hayvancılık bakımından oldukça gelişmiş bir bölgemizdir. Turizmin gelişmiş olması Akdeniz kıyısında yer alan büyük bir bölüme sahip olması, aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikler açısından da önemli zenginliklere sahip olmasıdır. Oldukça yağış alan bir bölgemiz olması ve tarıma elverişli arazilere sahip olması da tarımın gelişmesini sağlamıştır.

Akdeniz bölgesi haritası, bölgede yer alan şehir ve ilçeleri bize göstermektedir. Özellikle turizm cenneti olarak bilinen bölgeye bir seyahat gerçekleştirmeden önce Akdeniz bölgesi haritasına bakarak bölge hakkında gezilecek yerlerle ilgili temel bilgiler alınabilir.

Akdeniz Bölgesi İlleri

Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde 7 ilin tamamı ile bu illere yakın olarak konumlanmış 7 ilin bazı ilçeleri yer almaktadır. Bu durumun sebebi, coğrafi konum, bitki örtüsü, iklim gibi sebeplerle, o ilçelerin bu bölgeyle daha çok benzerlik gösteriyor olmasıdır. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan iller ve çeşitli nedenlerle bu bölgede yer alması uygun olarak kararlaştırılmış ilçeler şunlardır: