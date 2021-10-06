Akıcı İngilizce konuşmak için ne yapılır? Akıcı İngilizce konuşmak için yöntemler

İngilizce, dünya genelinde konuşulan en yaygın dildir. Bu nedenle de İngilizce nasıl öğrenilir sorusu, çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, akıcı İngilizce konuşmak için ne yapmak gerekir? İngilizce öğrenmeyi kafaya koyduysanız ve neden ders çalışmak istediğinizi biliyorsanız, hedefler belirlemek kolaydır. Örneğin, İngilizce konuşulan bir ülkeye seyahat etmek isteyebilirsiniz. Harika. Amacınız "Hayatta Kalma İngilizcesi" öğrenmek olabilir. Belki zaten birçok yararlı kelime öbeği biliyorsunuz, ancak dinleme becerilerinizi ve telaffuzunuzu geliştirmek istiyorsunuzdur. Hedefleriniz ne olursa olsun, bunları sırasıyla yazın.

Bir plan-program oluşturun

Hedeflerinize ulaşmak için ne kadar çalışmanız gerekiyor? Bu cevap her öğrenci için farklıdır. Önemli olan gerçekçi olmaktır. Haftada 60 saat çalışıyorsanız, haftada 40 saat daha İngilizce öğrenmeyi planlamayın. Yavaş başlayın, ancak düzenli çalışın. Zorlayıcı ama çok da zor olmayan materyaller kullanın. Sizin için neyin işe yaradığını bulun. Birkaç hafta çalıştıktan sonra, çalışma programınızı buna göre ayarlayın. En iyi geceleri mi yoksa işe giderken otobüste mi çalışıyorsunuz? Sessiz bir yerde tek başınıza veya arkadaşlarınızla ve fon müziğiyle çalışmayı seviyor musunuz? Tüm bunları cevaplamak, İngilizce öğrenme için hazırlayacağınız programın daha sağlam temellere oturmasını sağlar.

Bir taahhütte bulunun

İngilizce öğrenmek çok fazla motivasyon gerektirir. Çalışmaya hazır olduğunuzdan eminseniz, bir kendinize bir taahhütte bulunun.

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İngilizce öğrenmeyi eğlenceli hale getirin!

Hayatta en iyi yaptığımız şeyler yapmaktan zevk aldığımız şeylerdir. İngilizce öğrenmekten zevk almıyorsanız, doğru şekilde çalışmıyorsunuz demektir! Aynı zamanda eğlenen ciddi bir öğrenci olabilirsiniz.

İngilizcenizi geliştirmek için yapabileceğiniz şeyler (belirli bir sırayla değil)

Hata yapmaktan korkmayın. Kendinize güvenin. Kendinizi İngilizce ile çevreleyin. Kendinizi pasif bir şekilde öğrenebileceğiniz tamamen İngilizce konuşulan bir ortama koyun. Öğrenmenin en iyi yolu konuşmaktır. Her gün pratik yapın. Kendinize bir çalışma planı yapın. Haftada ne kadar ders çalışacağınıza karar verin ve buna bağlı kalın. Bir rutin oluşturun. Ailenize ve arkadaşlarınıza çalışma planınızdan bahsedin. Sizi çalışmaya zorlamalarını sağlayın ve ayrıca sizi bölmelerine izin vermeyin. 4 temel beceriyi uygulayın: okuma, yazma, konuşma ve dinleme. Daha iyi olmanız için hepsinin üzerinde çalışılması gerekiyor. Öğrendiğiniz yeni kelimelerin bir defterini tutun. Bunları cümle içinde kullanın ve konuşurken en az 3 kez söylemeye çalışın. Listelerin ezberlenmesi, bir sınav için kelime öğrenmenin en yaygın yollarından biridir. Bu sadece kısa dönemli eğitim için iyi bir egzersizdir çünkü genellikle bir sınav için öğrendiğiniz bilgileri saklamıyorsunuz. Vücut saatinizi kullanın. Sabah insanı değilseniz, öğleden sonra çalışın. Kelimeyi kendi başına kullanmak yerine o kelimeyi kullanarak örnek bir cümleyi hatırlamaya çalışırsanız, kelimeleri hatırlaması daha kolay bulacaksınız. Bir sınava girmeyi planlayın. Bir şey için çalışmanız gerektiğinde daha çok çalıştığınızı göreceksiniz. Bunu söyleyerek, sadece sınava girmek için çalışmamak daha iyidir. Büyük resmi düşünün. İyi derecede İngilizce bilginiz olduğunda ne yapabilirsiniz? Yaşam kaliteniz nasıl artacak? Kendinize uzun vadeli bir hedef verin. Onun için çalışmaya odaklanın. Kendinize kısa vadeli hedefler de verin ve her birini başardığınızda kendinizi ödüllendirin. Mecbur olduğunuz için değil, öğrenmek istediğiniz bir atmosfer yaratın. İstediğiniz için öğrenirken daha fazlasını öğreneceksiniz. Sizin için en iyi olanı bilin. Geçmişte sizin için hangi yöntemlerin başarılı olduğunu düşünün ve bunlara bağlı kalın. Nasıl öğrendiğinizi bulun. Ezberleyerek, okuyarak, konuşarak, özetleyerek veya diğer yöntemlerle olabilir. En iyi nasıl çalıştığınızı öğrenin. Sessiz bir yerde tek başına veya bir grupla olabilir. Yardım almak! Bir şeyi anlamadıysan birine sormalısın. Öğretmeninizden, sınıf arkadaşlarınızdan veya arkadaşlarınızdan yardım isteyin. Gözden geçirmek! Gözden geçirmek! Gözden geçirmek! Geçmişte okuduğunuz şeyleri gözden geçirmek için zaman ayırdığınızdan emin olun. Bir seferde 30 dakikadan fazla kendi başınıza çalışmak iyi bir fikir değildir. Düzenli molalar verin, biraz temiz hava alın ve bacaklarınızı gerin.

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