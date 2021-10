İngilizce güzel sözler - İngilizce kısa, uzun, güzel ve anlamlı aşk sözleri ve Türkçe anlamları ile okunuşları

İngilizce güzel sözler, birçok insan tarafından sevdiklerine göndermek ya da paylaşmak için araştırılıyor. Sadece İngilizce güzel sözler değil, aynı zamanda Türkçe anlamları da, bu sözleri paylaşmak isteyenler için merak konusu oluyor. Bu başlık altında, yaygın olarak kullanılan, deyim yerindeyse atasözü halini almış sözler ve hiç duyulmamış İngilizce uzun, kısa ve anlamlı aşk sözleri yer alıyor.

EN GÜZEL İNGİLİZCE AŞK SÖZLERİ VE TÜRKÇE ANLAMLARI

En güzel ve romantik İngilizce aşk sözlerini, sevdiğiniz kişiyle paylaşmak isteyebilirsiniz. Çünkü bize hissettirdikleri en tarifsiz hisleri en iyi şekilde romantik sözler ifade eder. Buradaki İngilizce sözleri sevdikleriniz ile paylaşarak sevginizi ifade edebilirsiniz.

Aşk karmaşık bir duygudur ve ikinci diliniz bir yana, herhangi bir dilde aşkı anlatmak bile zor olabilir. İngilizce öğreniyorsanız ve sevdiğiniz kişiyi etkilemek istiyorsanız, bu ifadelerden bazılarını İngilizce'nin ustalarından alın ve hayatınızdaki özel kişiyi aşk havasına sokun!

Tis better to have loved and lost, than never to have loved at all.

Sevmek ve kaybetmek, hiç sevmemiş olmaktan daha iyidir.

(Alfred, Lord Tennyson)

Tennyson, bu kelimeleri şiirinin bir parçası olarak yazdı. Ayrıca, ölen yakın bir arkadaşının anısına yazdığı bilinmektedir.

Love asks me no questions, and gives me endless support.

Aşk bana soru sormaz ve bana sonsuz destek verir.

(William Shakespeare)

İngiliz dilinin ustalarının birinden güzel bir alıntı. Shakespeare, bugün hala İngilizce'de kullandığımız birçok İngilizce kelime ve ifadeyi ilk kullanan kişiydi. Sözlükteki 3000'den fazla kelime ilk kez Shakespeare'in eserlerinde kullanıldığı için kaydedilmiştir.

To love and win is the best thing. To love and lose, is the next best thing.

Sevmek ve kazanmak en iyi şeydir. Sevmek ve kaybetmek, sonraki en iyi şeydir.

(William Thackeray)

Bunun mesajı şudur: Aşık olmak, kazansanız da kaybetseniz de, sonuçta yine de harika bir deneyimdir. Thackeray kendini duygusal olmayan bir realist olarak düşünüyordu; ancak, bu sözün altında bolca romantizm vardır.

If you would be loved, love and be lovable.

Sevileceksen, sev ve sevimli ol.

(Benjamin Franklin)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kurucu Babalarından biri olan Benjamin Franklin'in bu sözünde, insanların bizi sevmesini istiyorsak, onları sevmemiz ve kendimizi sevmeyi kolaylaştırmamız gerektiğini söylüyor. 200 yılı aşkın bir süre öncesinden bu tavsiye, bugün hala geçerli.

Love doesn't make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile.

Aşk dünyayı döndürmez. Aşk dünya yolculuğunuzu değerli kılar.

(Franklin P. Jones)

Bu ilginç bir alıntı çünkü ortak İngilizce deyimi olan "Aşk dünyayı döndürür" ifadesini bilmemize dayanıyor, yani dünyada her şeyin yürümesini sağlayan şey aşktır. Franklin P. Jones buna katılmıyor ve yukarıdaki alıntıda, aşk dünyadaki her şeyi çalıştırmasa da, yine de dünyadaki en değerli şey olduğunu söylüyor.

The course of true love never did run smooth.

Gerçek aşk hiçbir zaman sorunsuz olmaz.

(William Shakespeare)

Shakespeare İngilizce'deki en ünlü aşk hikayesi olan Romeo ve Juliet'i yazdı. Bu alıntı farklı bir oyundan ama bu onu daha az değerli yapmaz. Aşk hayatında herkesin yaşadığı zorluklar vardır ve gerçek aşkın herkes için zorlukları olduğunu bilmek rahatlatıcıdır.

