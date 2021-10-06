İngilizce burçlar - İngilizce burç isimleri yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamları ile okunuşları

Astroloji burçları, yıldızların ve gezegenlerin ve bunların yörüngelerinin ve insan davranışları üzerindeki etkilerinin incelenmesi ile ortaya çıkmıştır. Bir burç yorumunun size ne zaman etki edeceğini doğrudan tahmin edemezsiniz, bunun yerine size ne tür bir insan olduğunuzu ve olaylara nasıl tepki vereceğinizi söyleyebilir. Bu kadar hayatın içinde olan bu konu, İngilizce öğrenmede de size yardımcı olabilir. İngilizce burçlar, yabancı dilinizi geliştirmek için en iyi konulardan birisidir. Aşağıda, İngilzice burçlar, burç isimleri, bunların yazılışı ve okunuşları yer alıyor.

İNGİLİZCE BURÇ İSİMLERİ VE TÜRKÇE KARŞILIKLARI

İngilizce'deki 'burç' yani "horoscope" kelimesi, 'Horo'nun saat anlamına geldiği ve 'scope' yani kapsam/görünüm anlamına gelen Latince kombinasyonundan türetilmiştir, bu nedenle 'saatin görünümü' olarak doğrudan çevrilebilir. İşte, İngilizce burç isimleri…

Ateş elementi: Koç, Aslan ve Yay (The Fire Signs: Aries, Leo, Sagittarius)

Toprak elementi: Boğa, Başak ve Oğlak (The Earth Signs: Taurus, Virgo, Capricorn)

Hava elementi: İkizler, Terazi ve Kova (The Air Signs: Gemini, Libra, Aquarius)

Su elementi: Yengeç, Akrep ve Balık (The Water Signs: Cancer, Scorpio & Pisces)

İngilizce bitkiler - İngilizce bitki isimleri yazılışı ve Türkçe anlamları ile okunuşları

Astroloji Terimleri ve İngilizce Karşılıkları (Astrology Terms and Their English Equivalents)

Zodyak: Zodiac

Zodyak Burcu: Zodiac Sign

Burçlar Kuşağı: Zodiac Zone

Burç: Sign

Cinsiyet: Gender

Yükselen: Ascendant

Alçalan: Descendant

Yönetici Gezegen: Ruler Planet

Dönence: Tropic

Doğum Haritası: Birth Chart

Yeni Ay: New Moon

Eksenler Sistemi: System of Axes

Gezegenler: Planets

Evler: Houses

Yengeç Dönencesi: Tropic of Cancer

Oğlak Dönencesi: Tropic of Capricorn

Yaklaşma: Application

Geri Gitme: Retrograde

Ufuk: Horizon

Tutulma: Eclipse

Toprak Burçları: Earth Signs

Hava Burçları: Air Signs

Su Burçları: Water Signs

Ateş Burçları: Fire Signs

Horoskop: Horoscope

Takım Yıldızı: Constellation

Şans Noktası: Part of Fortuna

Sert Etkiler: Affliction

Meridyen: Meridian

Karşıt Konum: Opposition

Karşılıklı Etki: Mutual Reception

Gösterge Gezegeni: Significator

Gökyüzü Haritası: Midheaven

İngilizce Aylar – İngilizce Ay İsimleri ve Anlamları