İngilizce burçlar - İngilizce burç isimleri yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamları ile okunuşları

Astroloji burçları, yıldızların ve gezegenlerin ve bunların yörüngelerinin ve insan davranışları üzerindeki etkilerinin incelenmesi ile ortaya çıkmıştır. Bir burç yorumunun size ne zaman etki edeceğini doğrudan tahmin edemezsiniz, bunun yerine size ne tür bir insan olduğunuzu ve olaylara nasıl tepki vereceğinizi söyleyebilir. Bu kadar hayatın içinde olan bu konu, İngilizce öğrenmede de size yardımcı olabilir. İngilizce burçlar, yabancı dilinizi geliştirmek için en iyi konulardan birisidir. Aşağıda, İngilzice burçlar, burç isimleri, bunların yazılışı ve okunuşları yer alıyor.
İNGİLİZCE BURÇ İSİMLERİ VE TÜRKÇE KARŞILIKLARI
İngilizce'deki 'burç' yani "horoscope" kelimesi, 'Horo'nun saat anlamına geldiği ve 'scope' yani kapsam/görünüm anlamına gelen Latince kombinasyonundan türetilmiştir, bu nedenle 'saatin görünümü' olarak doğrudan çevrilebilir. İşte, İngilizce burç isimleri…
Ateş elementi: Koç, Aslan ve Yay (The Fire Signs: Aries, Leo, Sagittarius)
Toprak elementi: Boğa, Başak ve Oğlak (The Earth Signs: Taurus, Virgo, Capricorn)
Hava elementi: İkizler, Terazi ve Kova (The Air Signs: Gemini, Libra, Aquarius)
Su elementi: Yengeç, Akrep ve Balık (The Water Signs: Cancer, Scorpio & Pisces)İngilizce bitkiler - İngilizce bitki isimleri yazılışı ve Türkçe anlamları ile okunuşları
Astroloji Terimleri ve İngilizce Karşılıkları (Astrology Terms and Their English Equivalents)
Zodyak: Zodiac
Zodyak Burcu: Zodiac Sign
Burçlar Kuşağı: Zodiac Zone
Burç: Sign
Cinsiyet: Gender
Yükselen: Ascendant
Alçalan: Descendant
Yönetici Gezegen: Ruler Planet
Dönence: Tropic
Doğum Haritası: Birth Chart
Yeni Ay: New Moon
Eksenler Sistemi: System of Axes
Gezegenler: Planets
Evler: Houses
Yengeç Dönencesi: Tropic of Cancer
Oğlak Dönencesi: Tropic of Capricorn
Yaklaşma: Application
Geri Gitme: Retrograde
Ufuk: Horizon
Tutulma: Eclipse
Toprak Burçları: Earth Signs
Hava Burçları: Air Signs
Su Burçları: Water Signs
Ateş Burçları: Fire Signs
Horoskop: Horoscope
Takım Yıldızı: Constellation
Şans Noktası: Part of Fortuna
Sert Etkiler: Affliction
Meridyen: Meridian
Karşıt Konum: Opposition
Karşılıklı Etki: Mutual Reception
Gösterge Gezegeni: Significator
Gökyüzü Haritası: Midheavenİngilizce Aylar – İngilizce Ay İsimleri ve Anlamları