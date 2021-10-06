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Giriş Tarihi: 6.10.2021 14:50 Son Güncelleme: 6.10.2021 14:52

İngilizce bitkiler - İngilizce bitki isimleri yazılışı ve Türkçe anlamları ile okunuşları

İngilizce bitkiler - İngilizce bitki isimleri yazılışı ve Türkçe anlamları ile okunuşları

İngilizce bitki isimleri öğrenmek, İngilizce öğrenme yolunda önemli aktivitelerden biridir. Bitkiler, ağaçlar, otlar, çalılar, otlar, asmalar, eğrelti otları, yosunlar ve yeşil algler gibi tanıdık türleri içerir. İngilizce bitkilerin çoğu, Türkçedeki isimlerine yakın olsa da, farklı kelimelerle de karşılaşılabilmektedir. Aşağıda, İngilizce bitki isimleri yazılışı ve Türkçe anlamları yer alıyor. İşte, İngilizce öğrenmede yardımcınız olabilecek İngilizce bitkiler ve Türkçe karşılıkları…

Bitkiler, hayatın devamı için gerekli olan oksijen üretiminde temel kaynaklardır. Bir bitkinin fotosentez yoluyla oksijen üretebilmesi için güneş ışığına, karbondioksite, minerallere ve suya ihtiyacı vardır. Bitkilerdeki klorofil adı verilen yeşil bir madde, güneşten yiyecek yapmak için gereken enerjiyi hapseder. Bu kadar kritik bir rol üstlenen canlılar, yabancı bir dil öğrenirken de insanlara yardımcı olurlar. İngilizce bitkiler, İngilizce öğrenimi sırasında birçok kursta ilk konular arasında yer alır Bu başlık altında, İngilizce bitki isimleri ve Türkçe anlamları yer almaktadır.

İNGİLİZCE BİTKİ İSİMLERİ VE TÜRKÇE KARŞILIKLARI

  • Abelia – Kelebek Çalısı
  • Acacia – Akasya
  • Acroclinium Roseum- Pembe papatya
  • African Daisy – Afrika Papatyası
  • Alchemilla- Aslanpençesi
  • Aletris farinosa- Yıldızkökü
  • Anemone- Anemon çiçeği / dağlalesi
  • Anise Hyssop – Anason züfaotu
  • Aquilegia- Haseki küpesi
  • Aster- Dalya / yıldız çiçeği
  • Azalea- Açelya
  • Baby's Breath (Gypsophila) – Karanfil / bahar yıldızı
  • Bachelor's Button
  • Balloon Flower – Balon çiçeği
  • Beach Morning Glory (Ipomoea) – Gündüzsefası
  • Begonia – Begonya
  • Bellflower- Çançiçeği
  • Bergamot- Bergamot
  • Black-eyed Susan – Güneş Şapkası
  • Blanket Flower- Gayret çiçeği
  • Blazing Star- Lohusa otu / Yılan kökü
  • Bottlebrush- Şişe fırçası / atkuyruğu
  • Broom- Katır tırnağı çiçeği
  • Buttercup – Düğünçiçeği / altıntabak çiçeği
  • Butterfly Bush- Kelebek Çalısı
  • Camellia- Kamelya çiçeği / japon gülü
  • Candytuft- Avrupa ve Akdeniz'e özgü beyaz veya mor çiçekler veren bir bahçe bitkisi
  • Cardinal Flower- Kırmızı Lobelya
  • Carnation – Karanfil çiçeği / tarla karanfili
  • Catmint- Kedi nanesi
  • Celosia- Horozibiği
  • Chrysanthemum – Kasımpatı
  • Cosmos- Kozmos çiçeği
  • Daffodil- Fulya / Nergis
  • Freesia- Süsen / frezya
  • Gladiolus- Keklik çiğdemi / kuzgunkılıcı
  • Hyacinth- Sümbül / mor yakut / yementaşı
  • Jacob's Ladder – Yakub'un merdiveni / mızrakotu
  • Jasmine – Yasemin
  • Lilac – Leylak
  • Lily – Zambak
  • Lily of the Valley – inciçiçeği / müge
  • Lotus- lotus çiçeği
  • Lupin – acıbakla
  • Magnolia- Manolya
  • Orchid- Orkide
  • Peruvian Lily – Peru Zambağı
  • Poppy- Gelincik
  • Quince-Yaban ayvası
  • Rose- Gül
  • Sunflower- ayçiçeği
  • Tiger Flower- Kaplan çiçeği
  • Tuberose- Sümbülteber
  • Tulip- Lale
  • Violet- Menekşe
  • Water lily- nilüfer
  • Zephyranthes (Rain Lily) – Pembe zıpçıktı

İngilizce Bitki İsimleri ve Türkçe Karşılıkları

  • Basil – Reyhan / fesleğen
  • Bracken – Eğrelti otu
  • Brambles- Böğürtlen
  • Bush-Çalı
  • Cactus-Kaktüs
  • Cardamom- Kakule
  • Celery – Sapkerevizi
  • Chicory – hindiba
  • Coriander- kişniş
  • Corn- Mısır
  • Cumin- Kimyon / boyotu
  • Dandelion- Karahindiba
  • Dill- Yabantırak
  • Fennel – Rezene / Padişah otu
  • Fern- Eğrelti otu
  • Fungus- Mantar
  • Garlic- Sarımsak
  • Ginger- Zencefil
  • Grass- Çimen
  • Heather- Süpürge çalısı
  • Herb – Yabani ot
  • Ivy- Sarmaşık
  • Moss- Yosun
  • Mushroom- Mantar
  • Nettle – Isırganotu
  • Parsley- Maydanoz
  • Pimenta- Yenibahar
  • Plantain – Sinirotu
  • Rosemary- Biberiye
  • Sea Grass- Deniz çayırı
  • Shrub- Çalı
  • Spearmint- Yeşil nane
  • Spring onion- taze soğan
  • Thistle – Devedikeni
  • Toadstool- Şapkalı mantar
  • Turmeric- Zerdeçal
  • Vanilla- Vanilya
  • Watercress- Su teresi
  • Wheat- Buğday
  • Ağaç Türleri ve Türkçe Karşılıkları
  • Bu başlık altında ise İngilizce ağaç isimleri ve Türkçe karşılıklarını bulacaksınız.
İngilizce mevsimler - İngilizce 4 mevsim yazılışı ve Türkçe okunuşu

  • Alder- Akçaağaç
  • Apple Tree- Elma Ağacı
  • Ash- Dişbudak Ağacı
  • Beech- Kayın Ağacı
  • Birch- Huş Ağacı
  • Black Ash- Kara dişbudak
  • Black Walnut- Karaceviz Ağacı
  • Box-Elder- Amerika'nın Pasifik Kıyılarında Yetişen Akçağaç
  • Cedar- Sedir Ağacı
  • Cherry Tree- Kiraz Ağacı
  • Chestnut Tree – Kestane Ağacı
  • Chokecherry – Kuş kirazı ağacı
  • Coconut Tree- Hindistan Cevizi Ağacı
  • Elm- Karaağaç
  • Fig Tree- Incir Ağacı
  • Fir- Köknar Ağacı
  • Hawthorn- Akdiken
  • Hazel tree- Fındık Ağacı
  • Holly- Çoban Püskülü
  • Horse Chestnut Tree- At Kestanesi Ağacı
  • Lime tree- Ihlamur Ağacı
  • Maple- Akçağaç
  • Mountain Maple- Dağ Akçaağacı
  • Oak tree- Meşe
  • Olive Tree- Zeytin Ağacı
  • Pear Tree- Armut Ağacı
  • Pine- Çam Ağacı
  • Plane- Çınar Ağacı
  • Plum Tree- Erik Ağacı
  • Poplar tree- Kavak ağacı
  • Red Pine- Kızıl Çam
  • Scotch Pine- Sarıçam
  • Shadbush- Kayaarmudu
  • Shining Willow – Parlak Söğüt
  • Sycamore- Çınar
  • Tulip Tree- Laleağacı / ağaç lalesi
  • Weeping Willow- Salkım Söğüt
  • White Oak- Akmeşe
  • Willow – Söğüt
  • Yew- Porsuk Ağacı

İngilizce Çiçek Bölümleri İsimleri ve Türkçe Karşılıkları

  • Anther- Çiçeğin polen veren bölümü / Ercik başı
  • Berry- Böğürtlen
  • Blossom- Çiçek
  • Bud- Tomurcuk
  • Filament- İpçik
  • Flower- Çiçek
  • Leaf- Yaprak
  • Pedicel- Sapçık / çiçek sapı
  • Peduncle- Sap/ Salkım sapı
  • Petal- Taç yaprak
  • Pollen- Polen
  • Receptacle- Çiçek tablası
  • Root- Kök
  • Sepal- Çanak Yaprağı
  • Stalk- Sap
  • Stem- Sap
  • Thorn- Diken

İngilizce Bitki Bölümleri İsimleri ve Türkçe Karşılıkları

  • Apical Bud- Tepe tomurcuğu
  • Axilliary Bud- Yan Tomurcuk
  • Fruit- Meyve
  • Internode- Boğum
  • Laterol Roots (Branch) – Yan kök / dal
  • Leaf- Yaprak
  • Node- Dal ile yaprağın birleştiği nokta
  • Stem- Kök
  • Taproot- Kazıkkök / oyum/ anakök

İngilizce Aylar – İngilizce Ay İsimleri ve Anlamları

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İngilizce bitkiler - İngilizce bitki isimleri yazılışı ve Türkçe anlamları ile okunuşları
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