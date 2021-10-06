İngilizce bitkiler - İngilizce bitki isimleri yazılışı ve Türkçe anlamları ile okunuşları

Bitkiler, hayatın devamı için gerekli olan oksijen üretiminde temel kaynaklardır. Bir bitkinin fotosentez yoluyla oksijen üretebilmesi için güneş ışığına, karbondioksite, minerallere ve suya ihtiyacı vardır. Bitkilerdeki klorofil adı verilen yeşil bir madde, güneşten yiyecek yapmak için gereken enerjiyi hapseder. Bu kadar kritik bir rol üstlenen canlılar, yabancı bir dil öğrenirken de insanlara yardımcı olurlar. İngilizce bitkiler, İngilizce öğrenimi sırasında birçok kursta ilk konular arasında yer alır Bu başlık altında, İngilizce bitki isimleri ve Türkçe anlamları yer almaktadır.
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