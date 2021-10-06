İngilizce bitkiler - İngilizce bitki isimleri yazılışı ve Türkçe anlamları ile okunuşları

Bitkiler, hayatın devamı için gerekli olan oksijen üretiminde temel kaynaklardır. Bir bitkinin fotosentez yoluyla oksijen üretebilmesi için güneş ışığına, karbondioksite, minerallere ve suya ihtiyacı vardır. Bitkilerdeki klorofil adı verilen yeşil bir madde, güneşten yiyecek yapmak için gereken enerjiyi hapseder. Bu kadar kritik bir rol üstlenen canlılar, yabancı bir dil öğrenirken de insanlara yardımcı olurlar. İngilizce bitkiler, İngilizce öğrenimi sırasında birçok kursta ilk konular arasında yer alır Bu başlık altında, İngilizce bitki isimleri ve Türkçe anlamları yer almaktadır.

İNGİLİZCE BİTKİ İSİMLERİ VE TÜRKÇE KARŞILIKLARI

Abelia – Kelebek Çalısı

Acacia – Akasya

Acroclinium Roseum- Pembe papatya

African Daisy – Afrika Papatyası

Alchemilla- Aslanpençesi

Aletris farinosa- Yıldızkökü

Anemone- Anemon çiçeği / dağlalesi

Anise Hyssop – Anason züfaotu

Aquilegia- Haseki küpesi

Aster- Dalya / yıldız çiçeği

Azalea- Açelya

Baby's Breath (Gypsophila) – Karanfil / bahar yıldızı

Bachelor's Button

Balloon Flower – Balon çiçeği

Beach Morning Glory (Ipomoea) – Gündüzsefası

Begonia – Begonya

Bellflower- Çançiçeği

Bergamot- Bergamot

Black-eyed Susan – Güneş Şapkası

Blanket Flower- Gayret çiçeği

Blazing Star- Lohusa otu / Yılan kökü

Bottlebrush- Şişe fırçası / atkuyruğu

Broom- Katır tırnağı çiçeği

Buttercup – Düğünçiçeği / altıntabak çiçeği

Butterfly Bush- Kelebek Çalısı

Camellia- Kamelya çiçeği / japon gülü

Candytuft- Avrupa ve Akdeniz'e özgü beyaz veya mor çiçekler veren bir bahçe bitkisi

Cardinal Flower- Kırmızı Lobelya

Carnation – Karanfil çiçeği / tarla karanfili

Catmint- Kedi nanesi

Celosia- Horozibiği

Chrysanthemum – Kasımpatı

Cosmos- Kozmos çiçeği

Daffodil- Fulya / Nergis

Freesia- Süsen / frezya

Gladiolus- Keklik çiğdemi / kuzgunkılıcı

Hyacinth- Sümbül / mor yakut / yementaşı

Jacob's Ladder – Yakub'un merdiveni / mızrakotu

Jasmine – Yasemin

Lilac – Leylak

Lily – Zambak

Lily of the Valley – inciçiçeği / müge

Lotus- lotus çiçeği

Lupin – acıbakla

Magnolia- Manolya

Orchid- Orkide

Peruvian Lily – Peru Zambağı

Poppy- Gelincik

Quince-Yaban ayvası

Rose- Gül

Sunflower- ayçiçeği

Tiger Flower- Kaplan çiçeği

Tuberose- Sümbülteber

Tulip- Lale

Violet- Menekşe

Water lily- nilüfer

Zephyranthes (Rain Lily) – Pembe zıpçıktı

İngilizce Bitki İsimleri ve Türkçe Karşılıkları

Basil – Reyhan / fesleğen

Bracken – Eğrelti otu

Brambles- Böğürtlen

Bush-Çalı

Cactus-Kaktüs

Cardamom- Kakule

Celery – Sapkerevizi

Chicory – hindiba

Coriander- kişniş

Corn- Mısır

Cumin- Kimyon / boyotu

Dandelion- Karahindiba

Dill- Yabantırak

Fennel – Rezene / Padişah otu

Fern- Eğrelti otu

Fungus- Mantar

Garlic- Sarımsak

Ginger- Zencefil

Grass- Çimen

Heather- Süpürge çalısı

Herb – Yabani ot

Ivy- Sarmaşık

Moss- Yosun

Mushroom- Mantar

Nettle – Isırganotu

Parsley- Maydanoz

Pimenta- Yenibahar

Plantain – Sinirotu

Rosemary- Biberiye

Sea Grass- Deniz çayırı

Shrub- Çalı

Spearmint- Yeşil nane

Spring onion- taze soğan

Thistle – Devedikeni

Toadstool- Şapkalı mantar

Turmeric- Zerdeçal

Vanilla- Vanilya

Watercress- Su teresi

Wheat- Buğday

Ağaç Türleri ve Türkçe Karşılıkları

Bu başlık altında ise İngilizce ağaç isimleri ve Türkçe karşılıklarını bulacaksınız.

İngilizce mevsimler - İngilizce 4 mevsim yazılışı ve Türkçe okunuşu

Alder- Akçaağaç

Apple Tree- Elma Ağacı

Ash- Dişbudak Ağacı

Beech- Kayın Ağacı

Birch- Huş Ağacı

Black Ash- Kara dişbudak

Black Walnut- Karaceviz Ağacı

Box-Elder- Amerika'nın Pasifik Kıyılarında Yetişen Akçağaç

Cedar- Sedir Ağacı

Cherry Tree- Kiraz Ağacı

Chestnut Tree – Kestane Ağacı

Chokecherry – Kuş kirazı ağacı

Coconut Tree- Hindistan Cevizi Ağacı

Elm- Karaağaç

Fig Tree- Incir Ağacı

Fir- Köknar Ağacı

Hawthorn- Akdiken

Hazel tree- Fındık Ağacı

Holly- Çoban Püskülü

Horse Chestnut Tree- At Kestanesi Ağacı

Lime tree- Ihlamur Ağacı

Maple- Akçağaç

Mountain Maple- Dağ Akçaağacı

Oak tree- Meşe

Olive Tree- Zeytin Ağacı

Pear Tree- Armut Ağacı

Pine- Çam Ağacı

Plane- Çınar Ağacı

Plum Tree- Erik Ağacı

Poplar tree- Kavak ağacı

Red Pine- Kızıl Çam

Scotch Pine- Sarıçam

Shadbush- Kayaarmudu

Shining Willow – Parlak Söğüt

Sycamore- Çınar

Tulip Tree- Laleağacı / ağaç lalesi

Weeping Willow- Salkım Söğüt

White Oak- Akmeşe

Willow – Söğüt

Yew- Porsuk Ağacı

İngilizce Çiçek Bölümleri İsimleri ve Türkçe Karşılıkları

Anther- Çiçeğin polen veren bölümü / Ercik başı

Berry- Böğürtlen

Blossom- Çiçek

Bud- Tomurcuk

Filament- İpçik

Flower- Çiçek

Leaf- Yaprak

Pedicel- Sapçık / çiçek sapı

Peduncle- Sap/ Salkım sapı

Petal- Taç yaprak

Pollen- Polen

Receptacle- Çiçek tablası

Root- Kök

Sepal- Çanak Yaprağı

Stalk- Sap

Stem- Sap

Thorn- Diken

İngilizce Bitki Bölümleri İsimleri ve Türkçe Karşılıkları

Apical Bud- Tepe tomurcuğu

Axilliary Bud- Yan Tomurcuk

Fruit- Meyve

Internode- Boğum

Laterol Roots (Branch) – Yan kök / dal

Leaf- Yaprak

Node- Dal ile yaprağın birleştiği nokta

Stem- Kök

Taproot- Kazıkkök / oyum/ anakök

İngilizce Aylar – İngilizce Ay İsimleri ve Anlamları