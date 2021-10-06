İngilizce mevsimler - İngilizce 4 mevsim yazılışı ve Türkçe okunuşu

Güneşi, kumu ve sıcak havayı mı tercih edersiniz? Yoksa kar yağışı ve soğuğu sever misin? Ortada bir şeye ne dersiniz: ılık ama çok sıcak değil, belki birkaç bulut ve biraz yağmur… Dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak, İngilizce konuşulan birçok ülke tamamen farklı iklime ve hava durumuna sahiptir. Mevsimler ve İngilizce mevsim isimleri, başkaları ile iletişim kurarkenki önemi kadar, İngilizce öğrenmede de büyü bir öneme sahiptir. Bu başlık altında, İngilizce mevsimler, yazışışları ve okunuşları yer almaktadır. İşte, İngilizce 4 mevsim…

Dünyanın farklı yerlerinden mevsimler farklı aylarda yaşanır. Örneğin, Kasım ve Nisan arasında Kanada'ya seyahat ediyorsanız, uzun ve soğuk kış ile karşılaşırsınız. Bunun yerine, Avustralya'ya seyahat ederseniz, uzun, sıcak bir yaz sizi bekler ve neredeyse hiç soğuk hava ve kar yoktur. Ancak genel olarak İngilizce'de dört ayrı mevsim olduğunu söyleyebiliriz. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. İşte, İngilizce mevsimler ile ilgili merak ettikleriniz ve 4 mevsimin yazılışı ve okunuşu…

İNGİLİZCE MEVSİMLER

Mevsimler, kendinizi Dünya'da nerede bulduğunuza bağlı olarak zamana göre değişir. Örneğin, Büyük Britanya'da yaz, Güney Afrika'da kış olur. Bunun nedeni, Güney Afrika'nın Güney Yarımküre'de (güney yarısı) olması ve Büyük Britanya'nın Kuzey Yarımküre'de (kuzey yarısı) olmasıdır.

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İNGİLİZCE 4 MEVSİM YAZILIŞI

Sırasıyla, İngilizce mevsim ismi, Türkçe karşılığı ve İngilizce okunuşu…

Fall / Autumn

Sonbahar

Fol / Otım

Winter

Kış

Vintır

Spring

İlkbahar

Sipring

Summer

Yaz

Samır

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