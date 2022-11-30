Alfabe Eş Anlamlısı Nedir? Alfabenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Alfabe eş anlamlısı merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu kelimeye alternatif olarak kullanılan kelimeler ise eş anlamlı olan sözcükler olmaktadır. Bir dilin harflerini tanıtmak suretiyle okuma ve yazmayı öğrenmeyi sağlayan kitap olarak ifade edilen bu kelimenin anlamının dışında alfabenin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir? Bu başlık altından alfabe eş anlamlısı olan sözcüklere ulaşabilirsiniz.

ALFABE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Alfabe eş anlamlısı "abece" sözcüğü olarak kabul edilir. Ancak günlük hayatta abece kelimesi yerine alfabe kelimesi daha çok tercih edilirken Türkçe alfabede 29 harf yer almaktadır. Türkçe'de toplamda 29 harf bulunmakla birlikte bunların toplamı alfabe olarak bilinir.

Hem abece sözcüğü hem de alfabe sözcüğü aynı anlamları taşır ve cümle içerisinde de birbirleri yerine kullanılabilmektedir.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

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