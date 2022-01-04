Anlam Belirsizliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Nelerdir? Örnekleri Nelerdir?



Sözcük düzeyinde anlatım bozukluklarının öğrenilmesi oldukça kolaydır çünkü bu konu ile ilgili örnek cümlelerden de anlaşılacağı gibi söz konusu cümlede tek bir sözcükle ilgili bir hatanın düzeltilmesi anlamı kurtaracaktır. Anlatım bozuklukları içinde asıl karmaşık olan anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarıdır. İşte anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarının anlatımı ve örnek cümleler;

Anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları nelerdir?

Anlam belirsizliklerinden kaynaklanan anlatım bozuklukları genelde üç başlık altında inceleniyor. Bunlardan ilki zamir eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Cümlede bahsedilen kişi ya da kişilerin net bir şekilde ifade edilmemesi bir anlam belirsizliği yaratıyor.

İkinci başlık noktalama yanlışlıkları ya da eksikliklerinden kaynaklanan anlatım bozukluklarıdır. Noktalama işaretleri doğru yerde kullanılmadığı zamanlarda cümlenin amaçladığı anlamından çok uzak anlamlara işaret etmesine neden olabiliyor.

Üçüncü ve son başlık da karşılaştırma yanlışlıklarının neden olduğu anlatım bozukluklardır. Cümle içinde iki kişiyi ya da iki durumu kapsayan karşılaştırmaların farklı anlamlara çıkmasına verilen isimdir.

Anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına örnek cümleler nelerdir?