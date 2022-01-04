Anlamsal Anlatım Bozuklukları Nelerdir? Örnekleri Nelerdir?

Anlatım bozuklukları çok fazla alt başlık barındırması sebebiyle sık sık karıştırılabiliyor. Her hatanın neden olduğu anlam bozukluklarını rahat rahat inceleyebilmek için anlatım bozukluklarını türlerine göre sınıflandırıyoruz. Genelde tamlama yanlışlıklar, öge eksiklikleri gibi yapısal konuların toplandığı yapısal anlatım bozuklukları anlamsal anlatım bozuklukları bu konuda yapılan ilk sınıflandırmadır diyebiliriz. . İşte anlamsal anlatım bozuklukları ve örnek cümleler;

Anlamsal Anlatım Bozuklukları Nelerdir?

Anlamsal anlatım bozuklukları kelimelerin ekleri doğru yazılmış, noktalama işaretleri doğru yerlerde kullanılmış, öge eksikliklerine yer verilmemiş cümlelerde karşımıza çıkabilecek anlama dayalı hataların neden olduğu anlatım bozukluklarıdır. İşte anlamsal bozukluklara dair konu başlıkları:

Anlamca birbiriyle karıştırılan ve yanlış anlamda kullanılan sözcüklerin neden olduğu bozukluklar

Sözcüğün gereksiz yere kullanılmasının neden olduğu bozukluklar

Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bozukluklar

Atasözü ve deyimlerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bozukluklar

Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasının neden olduğu anlam kaymaları

Kişi zamirinin yanlış kullanılmasından kaynaklanan hatalar

Mantık hatalarından kaynaklanan anlatım bozuklukları

Anlamsal Anlatım Bozuklukları Örnek Cümleler