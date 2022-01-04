Türkçenin en karmaşık konularından biri olan anlatım bozuklukları konusunda yazılı metinlerde ya da sözlü anlatımda cümlenin ögelerinin kullanımı ek-fiil kullanımlarındaki hatalar tamlama hataları ve çatı hataları yapısal bozukluklar olarak adlandırılırken sözcük anlamları ve sözcüklerin sıralanışlarıyla ilgili hatalar anlamsal hatalar olarak adlandırılır. İşte anlatıma dayalı anlatım bozuklukları konu anlatımı ve örnek cümleler;

Anlatıma Dayalı Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

Anlatıma dayalı anlatım bozuklukları ya da bazı kaynaklarda geçtiği gibi anlamsal bozukluklar cümledeki anlamı değiştiren hataların neden olduğu anlatım bozukluklarıdır. Bu anlatım bozukluklarının olduğu cümleleri fark etmez yapısal olarak göze çarpmadığı için biraz daha karmaşıktır.

Anlamca birbiriyle çelişen sözcüklerin kullanılması, kelimelerin yanlış anlamlarıyla kullanılması, gereksiz yere sözcük kullanılması, kelimenin cümle içinde yanlış yerde kullanılması, mantık ve sıralama yanlışlıkları gibi pek çok başlık anlatıma dayalı anlatım bozuklukları içinde yer alır.

Anlatım Bozukluğu Nedir? Anlatım Bozuklukları Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Anlatıma Dayalı Anlatım Bozuklukları Örnek Cümleler