Arjantin Para Birimi Nedir? Arjantin Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Güney Amerika kıtasının en güneyinde konumlanmış bir ülke olan Arjantin Cumhuriyeti büyük yüzölçümü sayesinde dünyanın 8. büyük ülkesidir. Dünya geneline başlıca olarak altın, kamyonet, kamyon ve bio-dizel yakıt ihracatı yapan Arjantin diğer ülkelerden de ürünlerin ithalatını yapmaktadır. Bu bilgilere ek olarak dünya genelinde, dış turizm sektöründe oldukça rağbet gören ülkelerden birisi de Arjantin'dir. Bahsi geçen özellikleri neticesinde Arjantin hakkında merak edilen unsurlardan birisi de resmi para birimidir. Arjantin para birimi sembolü nedir? Arjantin para birimi nedir? İşte detaylar...

Arjantin Para Birimi Nedir?

Arjantin resmi para birimi, Arjantin Merkez Bankası tarafından tedavüle geçirilen Arjantin Pesosudur. Alt birimi centavodur, 1 Peso 100 centavoya bölünmüştür.

Arjantin Pesosuna ait 1, 2, 5 ve 10 pesos olmak üzere 4 adet madenî para 20, 50, 100, 200, 500 ve 1000 pesos olmak üzere de 7 banknot para vardır. Arjantin Pezosu banknotların yüzünde Latin Amerika'nın coğrafik özelliklerini vurgulayan resimler vardır.

Arjantin Para Birimi Kaç TL'dir?

Ülkemiz ile Arjantin arasında büyük elçilik seviyesinden bir ilişki vardır. İki ülke arasında çok büyük olmamakla birlikte ithalat ve ihracat ticareti mevcuttur. Bu bilgilere ilaveten, iki ülke arasında 1992 yapılan anlaşmaya göre her iki ülkenin pasaport hamisi vatandaşları Türkiye Arjantin arasında vizesiz seyahat edebilmektedirler, bu sayede karşılıklı olarak turist ziyaretleri sürmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda Arjantin para birimi kaç Türk Lirasına tekabül eder sorusu akıllara gelmektedir. 1 Arjantin Pesosu yaklaşık 0.13 Türk Lirasına tekabül eder.

Arjantin Para Birimi Sembolü Nedir?

Bütün ülkelerin dünya borsalarında geçerli uluslararası para kodu vardır. Arjantin Pesosunun uluslararası para kodu ARS şeklinde, sembolü ise $ şeklindedir.