Bakan Özer’den SABAH’a özel açıklamalar! Okul öncesinde rekor atılım





MESLEKİ EĞİTİM

Biliyorsunuz iki tane kol var. Biri meslek liseleri diğeri mesleki eğitim merkezleri. Mesleki eğitim merkezlerinde 25 Aralık 2021'de bir kanun değişikliğine gittik. O gün itibarıyla tüm Türkiye'de 159 bin çırak, kalfa vardı.



Bugün 850 bin çırak ve kalfa oldu. Cumhurbaşkanımız açıkladı, yıl sonunda hedefimiz 1 milyon çırak kalfa olması. 1 milyonu da geçeceğiz. Mesleki eğitim merkezinde başlayan herhangi birisi ayda 1700 lira alıyor ve iş kazalarına, meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor. Kalfa 2 bin 700 lira alıyor.