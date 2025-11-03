Bakan Tekin SABAH’a açıkladı: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız

YENİDEN SIZMAK İSTİYORLAR

FETÖ'nün yıllar boyunca en güçlü şekilde örgütlendiği alan olan eğitimde, 2013'te başlatılan büyük temizlik, bugün "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"yle yepyeni bir döneme evrildi. Ancak Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e göre mücadele henüz tamamlanmış değil. "Eğitimde vesayet bitti ama bu yapı farklı isimlerle yeniden sızmak istiyor. Biz de 7/24 teyakkuzdayız" diye konuştu. Bakan Tekin, mücadelenin yalnızca bir temizlik süreci olmadığını vurgulayarak "FETÖ'nün vesayeti son buldu ama asıl hedefimiz daha güçlü, daha ahlaklı, daha millî bir eğitim sistemi kurmak. Köklerimizle geleceğimiz arasındaki tek köprü eğitimdir'' dedi. Bu anlayışla hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ahlak, adalet, merhamet, çalışkanlık ve iyilik gibi değerlere dayalı yeni bir eğitim vizyonunu temsil ediyor. TYMM sadece bir müfredat reformu değil, eğitim yoluyla Türkiye'nin bağımsızlığını, millî kimliğini ve toplumsal direncini güçlendiren stratejik bir adım oldu. Eğitim sistemini dış ideolojik yapılardan koruyarak, gelecekte benzer sızma girişimlerine karşı güçlü bir zihinsel ve kurumsal direnç oluşturmayı amaçlıyor.