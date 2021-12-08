Başkan Erdoğan MEB şurasında açıklamıştı! Öğretmenlere eğitim odaklı kariyer yolu





Kanunun en önemli kazanımlarından biri de öğretmenliği ayrı bir meslek grubu olarak tanımlaması. Bu özelliğiyle sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kalkmış olacak. Ayrıca özel okullarda "işçi" statüsünde çalışan öğretmenler de bu statüden çıkarılmış olacak. BaşkanErdoğan kanunla ilgili "Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Düzenleme öğretmenlerimizin mevcut tüm kazanımlarını korurken onlara aynı zamanda yeni, sosyal ve özlük hakları da getiriyor. Öğretmenlik mesleğinin itibarına ve önemine uygun bir şekilde özgün bir bakış açısıyla hazırlanan çalışmanın eğitim camiamızda şimdiden büyük bir hüsnükabul ve sevinçle karşılandığını görüyoruz" açıklamasını yapmıştı. Uzmanlar da kanunu "Öğretmenlerin hak ettiği itibarı kazandıran bir çalışma" olarak değerlendirdi. İşte 1 milyondan fazla öğretmenin beklediği kanunla ilgili detaylar: