Brezilya Para Birimi Nedir? Brezilya Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Güney Amerika kıtasının en büyük ülkelerinden birisi olan Brezilya diğer ülkeler ile ithalat ve ihracat yapan, ülkesinde bolca yabancı turist misafir eden ülkelerden birisidir bu sebeple para birimleri merak edilen konulardan birisidir. Ayrıca ülkemizle de her yıl yoğun bir ithalat ihracat ilişkisi olan Brezilya ülkesinin resmi para birimi ülkemizde de araştırılan konulardan birisidir. Peki, Brezilya para birimi kaç TL'dir? İşte ayrıntılar...

Brezilya Para Birimi Nedir?

Brezilya Merkez Bankası tarafından tedavüle geçirilen resmi para birimleri Brezilya Reali'dir. Brezilya tarihinin var oluşundan bu yana kullanılan bu para birimi Latin Amerika borsalarının önemli birimleri arasındadır.

Brezilya Realine ait adına "centavos" denilen 5 adet madeni para birimi vardır, bunlar 5, 10, 25, 50 centavos ve 1 Realdir. Yine Brezilya Realine ait 6 adet banknot para birimi vardır bunlar ise 2, 5, 10, 20, 50, 100 Realdir.

Brezilya Para Birimi Kaç TL'dir?

Brezilya ve ülkemiz arasında birbirlerine okyanus ötesi uzaklıkta olmasına rağmen her yıl yoğun sayılan bir ithalat ihracat ilişkisi vardır, ayrıca iki ülke arasında turizm alışverişleri de gerçekleştiği sebebiyle Brezilya Realinin Türk Lirasına karşılığı merak edilen, araştırılan bir konudur. 1 Brezilya Reali yaklaşık olarak 3.10 Türk Lirasına tekabül eder.

Brezilya Para Birimi Sembolü Nedir?

Brezilya ülkesinin resmi para birimi olan Brezilya Realinin uluslararası para kodu BRL olarak geçer. Brezilya Realinin sembolü ise R$ şeklindedir.