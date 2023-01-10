Çocuğunuz oyun bağımlısı mı?

Türkiye'de de faaliyet gösteren bir küresel dijital güvenlik firması, çocukların ve gençlerin bilgisayar oyunlarına olan ilgileri ile ebeveynlerin bu konudaki endişelerini inceledi. Yapılan araştırmaya göre Avrupa genelindeki 6-64 yaş arası nüfusun yarısı video oyunu oynuyor. Bu oran 6-10 yaş aralığında yüzde 68, 11-14 yaş aralığında yüzde 79, 15-24 yaş aralığındaki kişilerde ise yüzde 72 oranına ulaşıyor. Uzmanlar gençlerin diğer faaliyetlere ayıracak zamanları olduğu sürece günde 3 saate kadar oyun oynamasını normal kabul etmelerine karşın ebeveynler bir hobi olarak başlayan video oyun oynamanın bir takıntıya hatta bağımlılığa dönüşmesinden endişe ediyor.Peki hangi durumlarda önlem almak gerekiyor? Hangi belirtiler çocukların oyun bağımlısı olabileceğine işaret ediyor? Uzmanlar oyun bağımlılığına yönelik işaretleri şöyle sıraladı:Çocuğunuz gerçek hayatta olan bitene ilgi göstermeyi bırakacak kadar dijital dünyanın içine gömülmeye başlamış olabilir. Örneğin kişisel temizliğine veya yeme içme düzenine ilgi göstermemeye başlayabilir ya da arkadaşlarıyla yüz yüze iletişimden uzaklaşır.Sevdiği oyunları oynamadığı zaman asabi ve aceleci davranmaya başlar.Uzun süreler boyunca oyun oynadığı için aşırı yorgunluk, baş ağrısı şikâyeti veya el ya da göz rahatsızlığı duymaya başlar.Daha fazla oyun oynamak için okula gitmek istemeyebilir.Oyun oynama sürelerini kısıtlamaya yönelik herhangi bir girişimde ciddi çatışmalar veya öfke patlamaları yaşar.NE olursa olsun çocuğunuzla konuşmaya devam edin. Çocuklarınız yönlendirmeye ihtiyaç duyar. Endişelerini ve duygularını paylaşabilecekleri açık ve yargılayıcı olmayan bir ortam ararlar.Çocuklarınıza emir vermekten kaçınmanız gerektiği kadar çocuklarınızın cihazlarına veya oyun konsollarına el koyma isteğinize de engel olun. Bunun yerine, belirli cihazlarda oyun uygulamalarını kaldırarak ekran süresini azaltmak için birlikte plan yapın. Bu yöntem aşamalı olarak yapılmalıdır.Çocuklarınızın cihazlarından veya oyun konsollarından kısa sürelerle nasıl uzaklaşabileceklerine çocuklarınızla beraber karar verin. Bu, birkaç saatlik başka bir aktivite veya bir hafta sonu gezisi olabilir. Herkesin keyif alacağı bir aktivite yapmayı deneyin.Dıjıtalgüvenlik firması ESET uzmanları bazı özel yazılımların belirli oyun uygulamalarına erişim kısıtlaması getirebileceğini hatırlatarak "Çocuklarınız kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği için endişe duyuyorsanız bu uygulamalar yaşanacak zararı hafifletmek için yararlı olabilir. Ancak bu araçları neden kullandığınızı çocuklarınıza mutlaka açıklayın. Ebeveynler, çocuklarının oyun sitelerinde fazla zaman harcamalarının yanı sıra çevrim içi ortamlarda kimlerle iletişim kurduklarından ve nasıl içeriklere maruz kaldıklarından da endişe duyarlar. Ebeveyn kontrol uygulamaları bu endişeye de çözüm olabilir. Ancak ebeveynler aynı zamanda çocuklarıyla dijital dünyada karşılaşabilecekleri muhtemel tehditler konusunda da konuşmalıdır" dedi.