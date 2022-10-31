Çocuk Tekerlemeleri-Uzun, Kısa, Kolay, Okul Öncesi ve Küçük Yaştaki Çocuklar İçin Tekerleme Örnekleri

Çocuk tekerlemeleri farklı uzunlukta olabilir. Kimi tekerlemeler kolay bir şekilde söylenebilirse de kimilerini söylemek oldukça zordur. Kolay çocuk tekerlemeleri ilkokul sıralarındaki çocukların dahi söyleyebileceği seviyededir. Bunun yanında okul öncesi tekerlemeler de bu dönemdeki çocuklara öğretilebilir. Tekerlemeler eğlendirirken çocukların konuşma kabiliyetini de artırır. Çocuklar için tekerleme örnekleri için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Çocuk tekerlemeleri, ağızda yuvarlanan söz gruplarıdır. Genel anlamda tekerlemeler hem kafiyeli hem de ölçülüdür. Laf cambazlığı ile yazılan tekerlemeler kurmaca olduğundan yarı anlamlı ya da tamamen anlamsız da olabilir. Farklı bölgelerde kullanılan tekerlemeleri incelediğinizde farklı yörelerde tekerlemenin farklı isimle anıldığı görülür. Örneğin Doğu Anadolu Bölgesi'nde döşeme ismiyle anılan tekerlemeler Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde sayışma adıyla anılır. Yaygın olarak bilinen ve kullanılan tekerleme örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.
1.
Az gittim uz gittim.
Dere tepe düz gittim.
Çayır çimen geçerek,
Lale sümbül biçerek,
Soğuk sular içerek,
Altı ayla bir güzde,
Bir arpa boyu yol gittim.
2.
Sıra sıra fenerler,
İşte geldi askerler.
Merdivenden iniyor,
Bize para veriyor.
Yağ parası, mum parası,
Akşama kandil parası.
3.
Makas, makas, makas,
Ali dayı, noktaya bas,
Trampetler çalınıyor,
Yüzbaşılar darılıyor,
Darılmayın yüzbaşılar,
Can yürekten ayrılmıyor.
4.
Komşu, komşu!
Hu, hu!
Oğlun geldi mi?
Geldi
Ne getirdi?
İncik boncuk.
Kime, kime?
Sana, bana.
Başka kime?
Kara kediye
Kara kedi nerede?
Ağaca çıktı
Ağaç nerede?
Balta kesti
Balta nerede?
Suya düştü.
Su nerede?
İnek içti.
İnek nerede?
Dağa kaçtı.
Dağ nerede?
Yandı, bitti kül oldu.
5.
Adem madene gitmiş.
Adem madende badem yemiş.
Madem ki Adem madende badem yemiş,
Niye bize getirmemiş.
Tekerlemeler genellikle küçük yaştaki çocuklara öğretilir. Bu sayede çocukların Türkçeyi kullanma becerileri geliştirilmeye çalışılır. Küçük yaştaki çocuklar için tekerleme örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.
1.
Hık mık
Nerden geldin?
Oradan çık
Kız saçların kıvırcık
Mavi boncuk
2.
Leylek leylek lekirdek
Hani ban çekirdek
Çekirdeğin içi yok
Koca kızın saçı yok
3.
Güm güm gümüş
Al sana memiş
Al sana para
Ver bana yemiş
Yemişçinin tablası
Ebe oldu ablası
4.
Çarşıya gittim
Eve geldim, hanım yok
Bebek ağlar, beşik yok
Çorba taşar, kaşık yok
Ali Baba öldü, tabut yok.