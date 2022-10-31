Çocuk Tekerlemeleri-Uzun, Kısa, Kolay, Okul Öncesi ve Küçük Yaştaki Çocuklar İçin Tekerleme Örnekleri

Çocuk tekerlemeleri farklı uzunlukta olabilir. Kimi tekerlemeler kolay bir şekilde söylenebilirse de kimilerini söylemek oldukça zordur. Kolay çocuk tekerlemeleri ilkokul sıralarındaki çocukların dahi söyleyebileceği seviyededir. Bunun yanında okul öncesi tekerlemeler de bu dönemdeki çocuklara öğretilebilir. Tekerlemeler eğlendirirken çocukların konuşma kabiliyetini de artırır. Çocuklar için tekerleme örnekleri için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Çocuk Tekerlemeleri

Çocuk tekerlemeleri, ağızda yuvarlanan söz gruplarıdır. Genel anlamda tekerlemeler hem kafiyeli hem de ölçülüdür. Laf cambazlığı ile yazılan tekerlemeler kurmaca olduğundan yarı anlamlı ya da tamamen anlamsız da olabilir. Farklı bölgelerde kullanılan tekerlemeleri incelediğinizde farklı yörelerde tekerlemenin farklı isimle anıldığı görülür. Örneğin Doğu Anadolu Bölgesi'nde döşeme ismiyle anılan tekerlemeler Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde sayışma adıyla anılır. Yaygın olarak bilinen ve kullanılan tekerleme örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

1.

Az gittim uz gittim.

Dere tepe düz gittim.

Çayır çimen geçerek,

Lale sümbül biçerek,

Soğuk sular içerek,

Altı ayla bir güzde,

Bir arpa boyu yol gittim.

2.

Sıra sıra fenerler,

İşte geldi askerler.

Merdivenden iniyor,

Bize para veriyor.

Yağ parası, mum parası,

Akşama kandil parası.

3.

Makas, makas, makas,

Ali dayı, noktaya bas,

Trampetler çalınıyor,

Yüzbaşılar darılıyor,

Darılmayın yüzbaşılar,

Can yürekten ayrılmıyor.

4.

Komşu, komşu!

Hu, hu!

Oğlun geldi mi?

Geldi

Ne getirdi?

İncik boncuk.

Kime, kime?

Sana, bana.

Başka kime?

Kara kediye

Kara kedi nerede?

Ağaca çıktı

Ağaç nerede?

Balta kesti

Balta nerede?

Suya düştü.

Su nerede?

İnek içti.

İnek nerede?

Dağa kaçtı.

Dağ nerede?

Yandı, bitti kül oldu.

5.

Adem madene gitmiş.

Adem madende badem yemiş.

Madem ki Adem madende badem yemiş,

Niye bize getirmemiş.

Küçük Yaştaki Çocuklar İçin Tekerleme Örnekleri

Tekerlemeler genellikle küçük yaştaki çocuklara öğretilir. Bu sayede çocukların Türkçeyi kullanma becerileri geliştirilmeye çalışılır. Küçük yaştaki çocuklar için tekerleme örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

1.

Hık mık

Nerden geldin?

Oradan çık

Kız saçların kıvırcık

Mavi boncuk

2.

Leylek leylek lekirdek

Hani ban çekirdek

Çekirdeğin içi yok

Koca kızın saçı yok

3.

Güm güm gümüş

Al sana memiş

Al sana para

Ver bana yemiş

Yemişçinin tablası

Ebe oldu ablası

4.

Çarşıya gittim

Eve geldim, hanım yok

Bebek ağlar, beşik yok

Çorba taşar, kaşık yok

Ali Baba öldü, tabut yok.