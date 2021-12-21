Giriş Tarihi: 22.12.2021

Çocuklara iklim krizini böyle anlatın CEYDA KARAASLAN

Tüm dünyayı tehdit eden iklim krizi çocuklarda kaygıya neden oluyor. Uzmanlar, travmaya neden olabileceği için sosyal medyadaki ürkütücü görüntülerden çocukların uzak tutulması gerektiğini söylüyor