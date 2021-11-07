Doğu Anadolu Bölgesi fiziki Haritası – Dağ, Ova, Göl, Akarsuları Gösteren Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Haritası

Ülkemiz Türkiye yüzölçümü bakımından oldukça geniş bir ülkedir. Bu nedenle doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında coğrafi olarak farklılıklar gözlenmektedir. Bundan dolayı 1941 yılında Coğrafya Kongresi'nde ülkemizin bölgeleri belirlenmiştir. 7 bölgesi olan Türkiye'nin bölgelerinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası ile ilgili bilgileri aşağıdaki yazımızda derledik. Doğu Anadolu Bölgesi coğrafi haritası ve ilgili bilgileri aşağıda okuyabilirsiniz.

Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Haritası

Doğu Anadolu Bölgesi ülkemizin yüzölçümü olarak en büyük bölgesidir ve ülkemizin yüzde 21'lik bir alanını kapsar. Anadolu'nun doğusunda olması nedeniyle bu ismi almıştır. Türkiye'nin en yüksek bölgesidir ve ortalama olarak 2200 metre yüksekliğe sahiptir.

Yeryüzü oluşumları olarak Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıra dağlar, ovalar, geniş platolar ve çukur alanlar yoğunluktadır. Bölgedeki ovaların ve platoların yükseklikleri de ülkemizin diğer bölgelerinin ortalama yüksekliklerinden fazladır. Yeryüzü oluşumları bakımından Türkiye'nin en zengin bölgesi burasıdır. Bölgede deniz bulunmaz.

Doğu Anadolu Bölgesi Dağları

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki dağlar ülkemizin en yüksek dağlarıdır ve sayıları oldukça fazladır. 5137 metre yüksekliğinde olan ve ülkemizin en büyük dağı unvanına sahip Ağrı Dağı da bölgedeki Ağrı ilinde bulunur. Bölgenin başlıca diğer dağları ise alçak olandan yüksek olana doğru şunlardır:

Cudi Dağı,

Nemrut Dağı,

Murat Dağı,

Kesiş Dağı,

Tendürek Dağı,

Ispıriz Dağı,

Mengene Dağı,

Başet Dağı,

Karadağ,

Sat Dağı,

Küçük Ağrı Dağı,

Süphan Dağı ve

Cilo Dağı

Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları

Bölgede çöküntü ovaları yoğunluktadır. Çöküntü ovaları boyunca fay hatları uzanmakta ve bu da bölgeyi bir deprem bölgesi haline getirmektedir. Bölgedeki çöküntü ovaları;

Iğdır,

Tercan,

Elbistan,

Malatya,

Muş,

Bingöl,

Erzurum ve

Erzincan'dır.

Iğdır Ovası'nın yüksekliği 800 metredir ve bölgenin en alçakta kalan bölümüdür.

Doğu Anadolu Bölgesi Akarsuları

Bölgede deniz bulunmadığı için bazı akarsular denize dökülecek yer bulamayarak kapalı havzalar oluşturmuşlardır. Bunlar Kura ve Aras nehirleridir. Bölgenin diğer başlıca akarsuları;

Dicle,

Fırat,

Murat ve

Karasu nehirleridir.

Murat ve Karasu Dicle ile Fırat'ın kollarıdır.

Doğu Anadolu Bölgesi Gölleri

Bu bölgemizdeki göllerin sayısı oldukça fazladır. Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü Doğu Anadolu'da yer almaktadır.

Bölgenin başlıca diğer gölleri ise şunlardır;