Dominik Para Birimi Nedir? Dominik Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan tropikal iklime ve dünyanın en çok turist çeken sahillerine sahip ülkelerden birisidir. Dominik, Karayiplerdeki ve Latin Amerika'da en büyük ekonomi olup, Dünya Bankası beyanlarına göre üst gelir grubunda yer alan gelişme yolundaki bir ülkedir. Dünyada en çok turist ağırlayan ülkelerden birisi olan Dominik'in en büyük gelir kaynağı turizm ve turizm yoluyla elde edilen döviz gelirleridir. Yükselişte olan ekonomisi ve coğrafi güzelliği ile ilgi çeken Dominik'in resmi para birimi nedir? Dominik para birimi kaç TL'dir? İşte detaylar...

Dominik Para Birimi Nedir?

Dominik Cumhuriyeti'nin resmi para birimi 1 Ekim 1947 yılında Central Bank of the Dominican Republic tarafından tedavüle çıkarılan ve denetlenen Dominik Pesosu'dur. Dominik Pesosu, 100 centavos birimine bölünür.

Bu para birimine ait 1, 5, 10 ve 25 peso olmak üzere 4 madeni para 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ve 2000 peso olmak üzere de 7 banknot para vardır.

Dominik Para Birimi Kaç TL'dir?

Türkiye ve Dominik arasındaki ticari hacim son 10 yılda ivme kazanarak 120 milyon dolar tutarına ulaşmıştır. İki ülkenin siyasi ilişkileri diplomatik seviyesinde olup, karşılıklı ithalat ihracat ilişkileri mevcuttur. Aynı zamanda ülkemizden de çok sayıda seyahatçi tarafından da tatil için tercih edilen ülkelerden birisi Dominik Cumhuriyeti'dir.

Bu bilgilerin akabinde Dominik para birimi kaç Türk Lirasına tekabül ettiği merak edilen konulardan birisidir. Güncel kur verilerine göre 1 Dominik Pesosu yaklaşık 0.27 Türk Lirasına tekabül eder.

Dominik Para Birimi Sembolü Nedir?

Dominik resmi para biriminin yani Dominik Pesosunun uluslararası para kodu DOP, sembolü ise $ şeklindedir.