Dünya Deprem Haritası - Dünya Fay Hattı Haritası ile Yeryüzündeki Deprem Kuşakları ve Yerleri

Yer kabuğunu oluşturan levhaların, hareketleri nedeni ile gerilme ve sıkışmalar meydana gelir. Bu nedenle de yer kabuğunun bazı bölümlerinde enerji birikir. Biriken enerjiler zaman zaman ortaya çıkar ve bu hareketli kesime ise fay adı verilir. Dünya fay hattı haritası ile yeryüzündeki deprem kuşakları ve yerleri tespit edilebildiği için, Dünya deprem haritası önemlidir.

Dünya Fay Hattı Haritası ile Yeryüzündeki Deprem Kuşakları ve Yerleri Nelerdir?

Dünya üzerinde, bir sene içerisinde tahmini olarak 500 bin deprem oluştuğu söyleniyor. Yine de bu depremlerin yalnızca beşte biri hissediliyor. Depremlerin tahmini olarak verdiği hasar ise yüzü buluyor. GSHAP - Küresel Deprem Tehlikesi Değerlendirme Programı tarafından hazırlanmış olan deprem haritasına bakıldığında; Amerika ve Asya, yeryüzünde meydana gelen depremlerin %80'inin gerçekleştiği pasifik ateş çemberi kuşağında yer aldığı görülüyor.

Dünya üzerindeki en yoğun tektonik deprem kuşağı, Pasifik Deprem Kuşağı yani diğer adı ile ateş çemberinde meydana geliyor. Pasifik Deprem Kuşağı; Büyük Okyanus üzerinde bulunan Asya ve Amerika kıtaları etrafına komşu levha sınırları olarak biliniyor. 40 bin kilometre uzunluğunda olan bu kuşak, Şili'den başlayarak kuzeye doğru Güney Amerika kıyılarını, Orta Amerika'yı, Meksika'yı ve ABD'nin batı kıyılarını da içirisine alıyor. Bunların yanı sıra Alaska güneyi, Aleut Adaları, Japonya, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları Filipinler ve Yeni Zelanda da bu sınırlar içinde yer alıyor.

Dünya üzerindeki ikinci büyük deprem kuşağı Alp-Himalaya Deprem Kuşağı adıyla biliniyor. Bu kuşak; Endonezya'dan başlayarak Himalaya, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'na kadar uzanıyor. Türkiye'nin de büyük bölümü Alp-Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer alıyor.