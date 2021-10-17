Dünya devi Türk mucitlerden beslenecek

BİLGİ KAZANCA DÖNÜŞECEK

Mercedes'in yanı sıra Bosch gibi büyük firmalar da görüştüklerini anlatan Engin ''Buraya güven sonsuz. Çünkü hem arkasında Almanya'nın dijital desteği var hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güvencesi var. Burada bilginin paraya, kazanca dönüştüğü sistem olacak. Kazanca dönüşmeyen bilginin bir faydası yok. Ön kuluçkadan başlayarak prototip üretimine, hatta lojistiğe kadar gidecek bir sistem yaratacağız'' diye konuştu.