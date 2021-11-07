Dünya Fiziki Haritası - Dünya Coğrafi Yapılarını Gösteren Yüksek Çözünürlüklü Fiziki Haritası e1

Haritalar; devlet sınırları, dağlar, akarsular, göller, ovalar, nüfus bilgileri, yerleşim yerleri vb. gibi bilgileri veren ve içinde yaşamakta olduğumuz dünya hakkındaki bilgilere görsel aracılığıyla ulaşmamızı sağlayan kaynaklardır. Dünyada yer alan yeryüzü parçalarının boyutlarının bir ölçek dâhilinde küçültülerek kuşbakışı bir biçimde düzleme aktarılması yoluyla elde edilirler. Kullanım alanlarına göre birçok harita çeşidi vardır. Bunlardan biri de fiziki haritalardır. Bu yazımızda Dünya fiziki haritası, dünya coğrafi haritası ve bunlarla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Dünya Fiziki Haritası

Bilindiği gibi birçok harita çeşidi vardır. Bu çeşitler haritaların kullanım alanlarına göre değişmektedir. Bunlardan biri olan fiziki haritalar, ova, dağ, göl, akarsu, tepe gibi yeryüzü oluşumlarını gösteren haritalardır. Baraj, tünel, tren yolu inşaatları için en önemli kaynaktır. Dünya fiziki haritası incelendiğinde dünyada yer alan deniz seviyesindeki ya da deniz seviyesinden yüksekteki yeryüzü oluşumları görülebilir. Bu harita, dünya yeryüzü oluşumları ve kaynakları açısından bilgi sahibi olmamıza olanak tanır.

Fiziki haritalar renklendirme yöntemiyle hazırlanır. Bu renklendirme yöntemi, akarsu, göl, deniz gibi su kaynaklarının derinliği hakkında ve dağ, tepe gibi kaynakların yüksekliği hakkında bilgi verir. Harita üzerindeki renk tonları derinlik ya da yüksekliğe göre değişmektedir. Yeşil renk deniz seviyesine yakın bölgeleri gösterirken, sarı renk 1000 metreye kadar olan düşük seviye yükseklikleri, mor ve kahverengi ise yüksek bölgeleri belirtmektedir. Beyaz renk ise buzulları gösterir. Koyu mavi su kaynaklarının derin bölgelerini belirtirken, renk tonuna göre açıldıkça derinliğin azaldığı anlamına gelmektedir.

Dünya fiziki haritası, dünya üzerinde yer alan buzulları, okyanusları, dağ, tepe, göl, ova, nehir, akarsu gibi yeryüzü oluşumlarını tüm detaylarıyla göstermektedir. Bu haritaya bakarak dünya üzerinde düz alanlar ya da daha çok yüksekliğe sahip alanlar görülebilmektedir. Bu haritada aynı zamanda, dünyadaki yeryüzü oluşumlarının coğrafi konumlara göre nasıl bir değişiklik gösterdiği de anlaşılmaktadır.