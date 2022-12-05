Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan kişiler için kullanılan düşman zıt anlamlısı ile merak ediliyor. Dilimizde birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Düşman sözcüğü de sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle üretici düşman anlamlısı olan sözcük zaman zaman vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Her kelimenin eş anlamlısı olabileceği gibi bazı kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Düşman kelimesinin ise bir zıt anlamlısı bulunuyor. Peki Düşman zıt anlamlısı nedir? Düşman zıt anlamlısı olan sözcük!

DÜŞMAN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Düşman kelimesinin zıt anlamlısı dost, ahbap kelimesidir.

DÜŞMAN ZIT ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Düşman kelimesinin zıt anlamlısı dosttur. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir.

Üretici kelimesinin zıt anlamını tüketici kelimesi oluşturur.

DÜŞMAN NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Düşman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Düşman kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ye göre, düşman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı

- Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları

- Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar

- Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.)

- Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse

- Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

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