E Okul ne zaman kapanıyor? E okul VBS giriş ekranı ile not görüntüleme, karne ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

E Okul not girişi ne zaman kapanıyor, 2. dönem E-okul not girişi ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aranıyor. E-Okul not giriş sistemi karnelerin verilmesinde birkaç gün önce sistemin kapanması bekleniyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğretmenler notları öğrenebiliyor. İşte MEB E okul VBS giriş ekranı ile not görüntüleme, karne ve devamsızlık sorgulama ekranı 2022