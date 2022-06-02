E Okul ne zaman kapanıyor? E okul VBS giriş ekranı ile not görüntüleme, karne ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

E Okul not girişi ne zaman kapanıyor, 2. dönem E-okul not girişi ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aranıyor. E-Okul not giriş sistemi karnelerin verilmesinde birkaç gün önce sistemin kapanması bekleniyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğretmenler notları öğrenebiliyor. İşte MEB E okul VBS giriş ekranı ile not görüntüleme, karne ve devamsızlık sorgulama ekranı 2022
E-Okul not giriş sistemi henüz kapanmadı. Karnelerin verilmesinde birkaç gün önce sistemin kapanması bekleniyor.
E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
- Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
- E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
- Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
- Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.
- Devamsızlık durumları
- Yazılı notları
- Karne notları
- Aldığı belgeler
- Yılsonu notları
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.