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Giriş Tarihi: 2.6.2022 09:49 Son Güncelleme: 2.6.2022 09:49

E Okul ne zaman kapanıyor? E okul VBS giriş ekranı ile not görüntüleme, karne ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

E Okul ne zaman kapanıyor? E okul VBS giriş ekranı ile not görüntüleme, karne ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri E okul’un ne zaman kapandığını merak ediyor. Her gün binlerce kişi tarafından sınav sonuçları, nakil sorgulama ve devamsızlık bilgisi için takip edilen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı, öğrencinin performansı kontrol edilebiliyor. Okulların kapanmasına kısa süre kala E Okul ne zaman kapanıyor, 2. dönem E-okul not girişi ne zaman kapanacak, e okul not girişi ne zaman kapanacak, kapandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki E okul VBS giriş ekranı ile not görüntüleme, karne ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? İşte MEB E okul giriş ekranı ve tüm bilgiler…

E Okul not girişi ne zaman kapanıyor, 2. dönem E-okul not girişi ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aranıyor. E-Okul not giriş sistemi karnelerin verilmesinde birkaç gün önce sistemin kapanması bekleniyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğretmenler notları öğrenebiliyor. İşte MEB E okul VBS giriş ekranı ile not görüntüleme, karne ve devamsızlık sorgulama ekranı 2022

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul not giriş sistemi henüz kapanmadı. Karnelerin verilmesinde birkaç gün önce sistemin kapanması bekleniyor.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

- Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

- E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

- Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

- Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

E-OKUL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDE NELER VAR?

- Devamsızlık durumları

- Yazılı notları

- Karne notları

- Aldığı belgeler

- Yılsonu notları

E OKUL NOT GİRİŞ KAPANDI MI?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.

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