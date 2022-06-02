E Okul ne zaman kapanıyor? E okul VBS giriş ekranı ile not görüntüleme, karne ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

E-OKUL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDE NELER VAR?

- Devamsızlık durumları

- Yazılı notları

- Karne notları

- Aldığı belgeler

- Yılsonu notları

E OKUL NOT GİRİŞ KAPANDI MI?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.