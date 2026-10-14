Ebeveyn hesabıyla erişime de denetim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek sosyal medya düzenlemesinin nasıl denetleneceğine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, çocukların yaş sınırını aşmasını engellemek amacıyla devlet ve sosyal medya platformlarının birlikte çalışacağı çift taraflı bir kontrol mekanizması kurulacağını söyledi. Çocukların anne veya babalarının hesaplarını kullanarak sosyal medyaya erişmesi ihtimaline de değinen Göktaş, "Diyelim ki çocuk babasının- annesinin hesabıyla giriyor. Sosyal medya platformları da zaman zaman tekrar yönlendirme yapabilecek. Yani bir yandan onlar bir yandan biz kontrol edeceğiz. Burada amacımız kontrolü maksimum seviyede sağlamak" diye konuştu.

ŞÜPHELİ HESAP ASKIYA ALINACAK

Yeni sistemde yaş doğrulaması tek seferlik bir işlem olmayacak. Platformlar, hesap açıldıktan sonra da kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin ederek kontrollerini sürdürecek. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması halinde hesap geçici olarak askıya alınacak. Kullanıcıdan e-Devlet üzerinden yeniden yaş doğrulaması yapması istenecek.

DEVLET DE DENETİMDE OLACAK

Sosyal medya şirketlerinin kontrolleriyle yetinilmeyeceğini vurgulayan Göktaş, devletin de doğrulama mekanizmasında yer alacağını belirtti. Türkiye'nin e-Devlet altyapısının önemine işaret eden Göktaş, "Sadece sosyal medya platformlarına emanet etmiyoruz, kendimiz kontrol ediyoruz. Veri tamamen e-Devlet üzerinden oluşacak" dedi. Göktaş, düzenlemenin diğer ülkelere göre daha net olduğunu ifade etti.

EKRAN KAYDI DA KISITLANACAK

Bakan Göktaş, 15-18 yaş grubuna yönelik güvenlik tedbirlerinin ayrıntılarını da paylaştı. Ekran bağımlılığını artıran sürekli kaydırma özelliğinin yanı sıra ekran kaydı alınmasına da kısıtlama getirileceğini belirten Göktaş, çocuk hesaplarında mesajların görüldüğüne ilişkin bilginin kapatılacağını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör