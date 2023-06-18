Edebiyat ve tarihteki zor sorular belirleyici olacak

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) dün yapıldı. 2.5 milyondan fazla adayın ter döktüğü AYT'de adaylara 160 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. Dün öğleden sonra yapılan YDT'de ise toplam 80 soru vardı. Sınav 120 dakika sürdü. YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçları lisans yerleştirmelerde kullanılacak olan AYT'nin YKS puanındaki ağırlığı yüzde 60 olacak. 2023 AYT'deki matematik ve fen testlerinin zorluk derecesi geçen yılla paralellik gösterdi. Ancak bu yıl Türk Dili ve Edebiyatı/ Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinin soruları zor olarak değerlendirildi. Bahçeşehir Koleji Lise Bölüm Başkanları AYT'deki soruları ders ders şöyle değerlendirdi:Ayırt edici soru sayısının geçen yıla göre daha fazla olduğu görülmekte. AYT Edebiyat sorularının genelinde öğrencileri zorlayacak sorularvar. Ancak düzenli çalışıp tekrar yapan öğrencilerin bu soruları doğru cevaplayarek güzel sonuç alacağıni söylemek mümkündürSorular orta güçlükte, ifadeler oldukça açık ve anlaşılır. Sınavda AYT müfredatından çıkarılan Limit -Türev ve İntegral konularının olmaması ve bu soruların yerine 9 ve 10. sınıf kazanımlarından soruların sorulmasından dolayı not ortalamaların geçen sene ile paralellik göstermesi bekleniyor.Souların yaklaşık yarısı da matematiksel işlem becerisi gerektiren sorulardır. Düzenli çalışan, konuyu iyi anlamış öğrencilerin bu sınavda kimya derslerinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterliliklerini kullanarak çözebilecekleri bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.sorunun çözümü için kavram bilgisi gerekmektedir. Bu durum sınavın güçlük düzeyinin yüksek olmasına neden olmuştur. AYT-1 Tarih sorularında "İlk Türk Devletleri" ile "Millî Mücadele Dönemi" konularına ait kazanımları ölçen soruların sınavın ayırt edici soruları olduğu söylenebilirBirçok soruda harita kullanılmış olması, harita okuma becerisinin geliştirilmesinin Türkiye ve Dünya haritalarını tanımanın önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Coğrafya soruları genel olarak güçlü çeldiricileri bulunmayan yapıda olup geçen yılki AYT sınavında olduğu gibi orta güçlükteydi.Düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. "Çemberde Uzunluk" sorusunun sınavın ayırt edici sorusu olduğunu söylemek mümkün.Test, geçen yıla göre öğrencileri daha az zorlayacak bir yapıdadır. Öğrencilerin ikilem yaşayabileceği, öncüllü soruların bazılarında güçlü çeldiricilerin bulunmaması avantaj sağlamış.Sınavda ki yıldır hiç işlem sorusu sorulmamış iken, bu yıl işlem içeren 5 soru sorulduğu görüldü. Ancak sorular düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği yapıda.