Ege Bölgesi Haritası - Ege Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Harita

Siyasi haritalar ülkemizle ilgili temel şehir ve sınır bilgilerine ulaşmak için başvurabileceğimiz ilk kaynaklardır. Ülkemiz Türkiye 7 bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerden biri de Ege bölgesidir. Yazımızda Ege Bölgesi illeri, Ege bölgesi il sınırları ve Ege bölgesi ilçesi haritası ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Ege Bölgesi Haritası

Ülkemizin bölgelerinde yer alan il sınırlarını görebileceğimiz haritalar siyasi haritalardır. Siyasi haritalar bir bölge hakkında doğrudan en temel bilgiye ulaşmamızı sağlar. 7 bölgemizden biri olan Ege Bölgesi, ülkemizin batısında Ege Denizi kıyısında bulunan ve coğrafi olarak bu şehirlere yakın konumlanmış şehirleri içinde bulundurur.

Ege Bölgesi, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından beşinci büyük bölgesidir. İçinde 8 şehir bulunur. Marmara Bölgesi'nden sonra en kalabalık ikinci bölgemizdir. Bunun nedeni, bölgenin engebeli bir araziye sahip olmaması nedeniyle tarıma elverişli olması, sanayi ve ulaşım ağının gelişmiş olmasıdır. Ayrıca ismini de Ege Denizi'nden alan bölgemiz hem deniz kıyısında yer alması hem de tarihi ve doğal güzellikler açısından çok zengin bir bölge olması dolayısıyla her yıl binlerce turist çeker. Bölge, coğrafi konum olarak Yunanistan'la deniz sınırına sahiptir. Aynı denizi paylaşan iki ülke arasında geçişler de bölgede bu nedenle yoğunluktadır. Bu da bölgeye, Avrupa'ya açılan bir kapı olması özelliğini verir.

Ege Bölgesi İlleri

İsmini Ege Denizi'ne yakın olan şehirleri dolayısıyla Ege Denizi'nden alan Ege Bölgesi 3 tanesi Ege Denizi kıyısında, 5 tanesi daha iç kesimlerde bulunan 8 ile sahiptir. Özellikle kıyı kesimde bulunan İzmir, Aydın ve Muğla yazları oldukça turist çeken şehirlerimizdendir. Uşak, Kütahya, Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar ise bölgenin iç kesimlerdeki şehirleridir. Bu şehirler de bölgenin turizm, sanayi, hayvancılık, tarım gibi alanlarda gelişmiş şehirlerimizdendir.

Ege Bölgesi illeri ve ilçeleri ve sınırları doğrudan Ege Bölgesi siyasi haritasında görülebilmektedir.