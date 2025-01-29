Eğitim bilimlerinde ilk 100 başarısı

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) 2025 alan sıralaması yayımlandı.THE'nın sıralamasında Türkiye'den pek çok üniversite farklı alanlarda dünyada ilk 1000'de yer alırken özellikle eğitim bilimleri ve mühendislik alanında Türk üniversitelerinin başarısı dikkat çekti. THE'nın "Eğitim Bilimleri Alan Sıralaması''nda ilk 100'de 1, ilk 500'de 6, ilk 1000'de 35 Türk üniversitesi yer aldı. ODTÜ 89'uncu sırada yer alarak ilk 100'e girdi.Mühendislikte 26, tıp ve sağlıkta 25, sosyal bilimlerde 24, işletme ve ekonomide 21, fen bilimlerinde 19, fizik bilimlerinde 18, bilgisayar bilimlerinde 17, sanat ve beşeri bilimlerde 11, psikolojide 5 Türk üniversitesi alan sıralamalarında dünyada ilk 1000'e girmeyi başardı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Türk üniversitelerinin dünyada marka yükseköğretim kurumları olmaları yolunda attığımız adımların sonuçlarının uluslararası sıralamalarla da görünür olması sevindirici" diye konuştu.