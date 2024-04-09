Eğitimde Türkiye markası güçleniyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle 3 kurum ulusal ve uluslararası alandaki tecrübe ve yetkinliklerini paylaşarak eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve üniversite fuar organizasyonları alanlarında işbirliği yapacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Ülkemizin ortak stratejik hedefleri doğrultusunda küresel ölçekte faaliyet gösteren YTB ve Maarif Vakfı ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu güç birliği, eğitim alanında yurtdışından ülkemize yönelik yeni bir dinamizm kazandıracak ve kapasite artışına imkân verecektir" dedi.