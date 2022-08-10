Eğitimde yeni dönem: Kariyer yapan öğretmene 2 ile 4 bin lirayı aşan ek maaş

DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR

Dünya genelinde bu tarz kariyer uygulamaları var. İngiltere'de 'mükemmel öğretmen', Japonya'da 'başöğretmen unvanı' kullanılıyor. Kimi ülkeler unvan kullanmasa bile belli derecelere yükselmek için çeşitli kriterler getiriyor. Dünya genelinde belirli prensiplere dayanmadan kendi kendine otomatik ilerleyen bir kariyer uygulaması mevcut değil.

KONTENJAN SINIRI YOK

En önemli yenilik kontenjan meselesi. Daha önce serbest kadronun yüzde 20'si bu unvanlara geçebiliyordu. 1 milyon öğretmenin karşılığı 200 bindi. Bu durumda kıdem ve diğer şartları sağlasa dahi bir kısım öğretmenimiz hak ettiği unvanı alamıyordu. Yeni düzenleme ile şartları sağlayan herkes kontenjan sınırı olmaksızın hak ettiği unvanlara geçebilecek.