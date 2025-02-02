Empatiyle yaklaşın okulu sevdirin

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci yarısı bugün başlıyor. 20 milyondan fazla öğrenci 15 günlük tatilin ardından bugün ders başı yapacak. Kimi öğrenciler okul rutinine kolayca dönerken, bazıları için bu süreçte kaygı, motivasyon kaybı ve odaklanma güçlüğü yaşayabilir. Uzmanlar ''Öğrencilerin günlük rutinleri değişebilir, akademik sorumlulukları azalabilir" diyor. İşte 5 maddede okula dönüşü kolaylaştırmanın yolları





Günlük Rutinleri Yeniden Düzenleyin: Çocukların okula adaptasyonunu kolaylaştırmak için uyku, yemek ve ders çalışma saatlerini okul temposuna uygun hale getirmek gereklidir. Tatil sürecinde değişen uyku alışkanlıklarını kademeli olarak düzenlemek, biyolojik ritmi yeniden dengelemeye yardımcı olacaktır.

Okul Hakkında Konuşarak Beklentileri Netleştirin: Öğrencilerin okula dair düşüncelerini paylaşmalarını teşvik etmek, kaygılarını anlamak ve çözüm geliştirmek açısından önemlidir. Açık uçlu sorular sorarak çocukların duygu ve beklentilerini ifade etmelerine olanak tanınmalıdır.

Akademik Adaptasyonu Destekleyin: Tatil sürecinde akademik sorumluluklardan uzak kalan öğrenciler için ders temposuna geri dönüş zorlayıcı olabilir. Okulun ilk günlerinde hafif tekrarlarla akademik süreçlere adaptasyon kolaylaştırılabilir.

Kaygıyı Yönetmeye Yardımcı Olun: Öğrenciler, okulun akademik ve sosyal yönleriyle ilgili kaygılar taşıyabilir. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocukların endişelerini küçümsememesi, onların duygularını anlaması ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemesi gereklidir. Güven verici bir tutum, öğrencinin okul sürecine olumlu yaklaşmasını sağlayacaktır.

Dijital Ekran Süresini Kademeli Olarak Azaltın: Tatil döneminde artan ekran süresi, odaklanma becerilerini olumsuz etkileyebilir. Okula dönüş sürecinde dijital cihaz kullanımını sınırlandırmak ve kitap okuma gibi alternatif alışkanlıkları teşvik etmek, akademik uyumu destekleyebilir.