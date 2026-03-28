‘Erken Uyarı Sistemi’ çocukları koruyor

Milli Eğitim Bakanlığı, şiddet ve akran zorbalığıyla mücadeleye "Maarif Modeli" ile devam ediyor. Okullarda ayrımcılık, akran zorbalığı ve sosyal dışlanma risklerini azaltmaya yönelik Zorbalığı Önleme Hizmet İçi Eğitimi Kursu başlatıldığını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Bakan Yusuf Tekin, akran zorbalığını önlemek için 2026 eğitim ve öğretim döneminde şiddetin önlenmesi için 808 bin 369 öğrenci ve 151 bin 216 veli 25 bin 998 öğretmene eğitim verildiğini ifade etti. Tekin, akran zorbalığı konusunda ise 4 milyon 613 bin öğrenci 233 bin 843 veli ve 42 bin 197 öğretmenin eğitimden geçirildiğini kaydetti. Bakan Tekin, "Suça sürüklenmeyi önlemede en kritik aşama 'Erken Uyarı' sistemidir. Okullarda devamsızlık artışı, akademik düşüş ve disiplin sorunları gibi göstergeler üzerinden yapılan risk analizleri, problemin kaynağına inilmesini sağlar. Bu süreçte rehberlik servisleri; öfke kontrolü, akran zorbalığıyla mücadele ve psikososyal destek çalışmalarıyla öğrencinin ruhsal dayanıklılığını artırmaktadır. Okula aidiyet duygusunu güçlendirmek için düzenlenen sanat, spor ve kulüp faaliyetleri, öğrenciyi sokaktaki ve dijitaldeki riskli alanlardan uzaklaştırarak okul iklimine bağlamaktadır" dedi.

OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ

ÇOCUĞUN suça yönelmesinin sadece bireysel bir tercih değil, çevre ve aile koşullarının bir sonucu olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, "Bu nedenle pozitif ebeveynlik eğitimleri ve ev ziyaretleri ile okul-aile bağı güçlendirilmektedir. Suça karışmış çocukların cezalandırılmasından ziyade, bireysel eğitim planları ve rehabilitasyon çalışmalarıyla topluma yeniden kazandırılması esas alınmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Tekin, suça sürüklenme ihtimali yüksek sosyal çevreye sahip MESEM öğrencilerine yönelik tüm bakanlıklarla koordineli projeleri hayata geçirmekte olduklarını söyledi.