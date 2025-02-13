Fatih Hangi Yakada? Fatih Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Fatih, şehrin ulaşım ağının merkezinde yer alarak İstanbul'un birçok noktasına kolay erişim sağlamaktadır. Özellikle tarihi dokusu ve turistik yapıları nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin sıkça uğradığı bir bölge olan Fatih, tramvay, metro, vapur ve otobüs hatları ile şehrin diğer ilçeleriyle güçlü bir ulaşım bağlantısına sahiptir. Fatih hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakasında mı soruları Fatih'in ulaşım ağları içindeki rolünü anlamakta yardımcı olur.

Fatih Hangi Yakada?

Fatih, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Haliç, doğusunda İstanbul Boğazı, batısında Zeytinburnu ve Eyüpsultan, güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. Fatih, İstanbul'un en merkezi ilçelerinden biri olup, tarihi surlarla çevrili olan Tarihi Yarımada'nın büyük bir kısmını kapsar.

Fatih Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Fatih, Avrupa Yakası'nda bulunan bir ilçedir. İlçenin karşı kıyısında Anadolu Yakası'nın Üsküdar ve Kadıköy gibi önemli merkezleri bulunmasına rağmen, Fatih coğrafi ve idari olarak tamamen Avrupa Yakası sınırları içindedir.