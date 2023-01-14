GSB yurtlarında kalan çölyaklı öğrencilere glutensiz ürün

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çölyak hastası gençler için yeni bir projeyi bakanlık yurtlarında hayata geçiriyor. Bakanlık, gönüllü gençler tarafından hazırlanan glutensiz gıda paketlerini, çölyaklı öğrenciler için ülke genelindeki yurtlara gönderdi.