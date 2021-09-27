Güçlü Eş Anlamlısı - Güçlü Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Güçlü kelimesi pek çok amaç doğrultusunda kullanırken farklı anlamları da bulunur. Gündelik kullanımda en sık kullanılan kelimeler arasında yer alırken hem soyut hem de somut olarak kullanılan sözcüklerdendir. Kelime anlamı olarak kısaca gücü olan şeklinde tanımlanmakla birlikte genel olarak herhangi bir durum karşısında maddi ve manevi olarak kuvveti yeten şeklinde tabir edilir. Buna göre; güçlü eş anlamlısı nedir? Güçlünün eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?
Türk Dil Kurumu'na göre; güçlü eş anlamlısı olarak bilinen kelime "kuvvetli" kelimesidir. Hem kuvvetli sözcüğü hem de güçlü sözcüğü tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilir ve bu durumda anlatım bozukluğu yaratmaz. Birbirleri yerine kullanılabilen bu iki kelime aynı anlamı ifade eder yani anlamdaş olan sözcüklerdir.
Herhangi bir durum karşısında maddi ve manevi şekilde kuvveti yeten biçiminde tabir edilmektedir.
Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;