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Giriş Tarihi: 7.11.2021 14:00 Son Güncelleme: 7.11.2021 14:00

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Haritası - Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Harita

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Haritası - Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Harita

Hepimiz içinde yaşadığımız dünyanın, ülkenin, bölgenin ya da şehrin sınırlarını merak ederiz. İçinde yaşamakta olduğumuz yerkürede hangi şehirler vardır, bu şehirler hangi bölgelere ya da ülkelere aittir gibi sorular hepimiz için merak konusudur. Bu merakımıza cevap bulacağımız kaynaklar ise haritalardır. Haritaların kullanım amaçlarına göre birçok çeşidi vardır. Bunlardan biri olan siyasi haritalar dünyanın, ülkelerin, bölgelerin, şehirlerin ya da ilçelerin sınırları ve konumları hakkında bilgiler verir. Peki, ülkemizin bölgelerinden biri olan güneydoğu Anadolu Bölgesi haritası neleri içerir? Güneydoğu Anadolu Bölgesi Haritası - Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Harita ile ilgili bilgiler yazımızın devamında…

Ülkemiz Türkiye'nin bölgeleri 1941 yılında düzenlenen Coğrafya Kongresi sonucunda ayrılmış ve isimlendirilmiştir. Oldukça geniş bir yüzölçümüne sahip olan ülkemiz toplamda 7 ayrı bölge olarak sınıflandırılmıştır. Bu bölgelerden biri Güney Doğu Anadolu Bölgesi'dir. Bu bölgemiz ile ilgili sınır bilgileri, hangi şehirleri içinde bulundurduğu gibi bilgilere ulaşabileceğimiz temel kaynaklar siyasi haritalardır. Bu yazımızda bu bilgileri sizlere iletebilmek adına, Güney Doğu Anadolu Bölgesi illeri, güney Doğu Anadolu Bölgesi il sınırlarını içeren Güney Doğu Anadolu Bölgesi ilçeleri haritası ve bunlarla ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Haritası

Güney Doğu Anadolu Bölgesi, ülkemizin güney doğusunda yer alan bir bölgemizdir. Bölgemiz doğusunda İran, güneyinde Irak ve Suriye ile sınır komşusudur. Ülkemizin yüzölçümü bakımından en küçük bölgesidir. Türkiye topraklarının yüzde yedi buçukluk bir bölümünde yer almaktadır.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi tarım, hayvancılık ve yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin bir bölgemizdir. Birçok şehrinde özellikle tahıl ürünleri yetiştirilir. Toprakları tahıl üretimine oldukça elverişlidir. Yazları kurak geçen bir bölge olduğu için ormanlar açısından çok zengin bir bölgemiz değildir. Yazların kurak geçmesinin nedeni ise buharlaşmadır.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi İlleri

Güney Doğu Anadolu Bölgesi, ülkemizin en küçük bölgesi olduğu için içinde çok sayıda şehir barındırmaz. Bölgede toplamda 9 il vardır ve bunlardan en büyük olanı 18.584 kilometre karelik yüzölçümüyle Şanlıurfa'dır. Bölgede yer alan şehirler; Şırnak, Kilis, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Gaziantep ve Batman'dır. Bölgenin ilçelerinin sayısı 80'i bulmaktadır.

Bölgenin en gelişmiş iki şehri Diyarbakır ve Gaziantep'tir. Bölgenin kalkınması açısından oldukça önem teşkil eden bu iki şehir sanayi, tarım ve hayvancılık alanlarında ülkemizin önemli şehirlerindendir.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi Haritası - Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Harita
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