Hafıza Eş Anlamlısı – Hafıza Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücüne hafıza denir. Bazı kelimelerin eş anlamlısı akılları karıştırabilmektedir. Eş anlamlısı hakkında en çok araştırma yapılan kelimelerden bir tanesi de hafıza kelimesi eş anlamlısıdır. Gün içerisinde sıklıkla karşımıza çıkan eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlam olarak aynı olduğunu ifade etmektedir. Peki hafıza eş anlamlısı nedir? Hafıza kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

HAFIZA EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Hafıza eş anlamlısı bellek, kelimesidir. Bellek ya da hafıza, yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür. Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı kelimelere eş anlamlı kelimeler denirken bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir.

HAFIZANIN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir. Eş anlamlı kelimeler, genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler. Hafıza kelimesinin eş anlamlısı olarak bellek, hatır, yaddaş, anlak kullanılabilir. Cümle içerisinde kullanılan hafıza kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için bellek, hatır, yaddaş, anlak gibi eş anlamlı kelimeler yerine geçer.

HAFIZA NEDİR?

Günlük hayatta öğrenilen konuları, yaşananları ve pek çok durumu bilinçli olarak zihinde saklama gücüne hafıza denir. Özellikle bilinçaltı içerisinde geçmişle ilişkisi üzerinden tüm yaşananlar etkin bir şekilde saklanır. Hafıza aynı zamanda bellek olarak da ifade edilebilmektedir.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

Yaşam eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Doktor eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı

Hayat eş anlamlısı