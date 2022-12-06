Halk eğitimlerde istihdam hamlesi

MilliEğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitim kurslarının piyasa talepleri dikkate alınarak "istihdam" merkezli revize edileceğini bildirdi. Bakan Özer, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren, ayda 1 milyon kişinin yararlandığı halk eğitimi merkezlerine yönelik 3 yeni hedefi şöyle açıkladı: 1- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde 3 bin 500'ün üzerinde kurs var. 2022'nin sonuna kadar bu kursların tamamını güncelleyeceğiz. Akademisyenler, uzmanlar ve iş gücü piyasasının özellikle taleplerini dikkate alarak istihdamı önceleyecek şekilde güncelleyeceğiz. 2- Tüm kursları dijital platforma aktaracağız. Kısaltması 'HEMBA' olan 'Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı' ile 2022'nin sonuna kadar tüm eğitim içeriklerini dijital platformda buluşturacağız. 3- Halk eğitimde uluslararası bir boyuta ulaşıyoruz. Yani HEMBA ile dijital platforma aktardığımız tüm kurslarımızı, Balkanlar merkez olmak üzere kıta Avrupa'sındaki tüm vatandaşlarımızın kullanımına ve sertifikasyonuna açacağız. Dolayısıyla sadece Türkiye'deki vatandaşlarımızın değil, kıta Avrupa'sındaki vatandaşlarımızın da kişisel gelişimleriyle ilgili çok önemli bir enstrümanı 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla hizmete sunmuş olacağız.